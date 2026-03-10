삼성액티브, KoAct 코스닥액티브 신규 상장

7대 성장 산업 기반 '옥석 가리기'…균형 잡힌 포트폴리오 추구
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성액티브자산운용은 10일 'KoAct 코스닥액티브' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장했다고 밝혔다.
삼성액티브자산운용에 따르면 회사는 코스닥 시장을 단순한 종목의 집합이 아닌 대한민국의 '7대 핵심 성장 동력'으로 재정의했다. 구체적으로 ▲바이오 ▲우주항공∙방산 ▲반도체 소재∙부품∙장비 ▲로봇 ▲ESS∙에너지 ▲AI SW ▲미디어엔터∙소비재 등이다.
해당 ETF의 또 다른 차별점은 성장주와 가치주의 균형 잡힌 투자에 있다. 코스닥은 변동성이 크고 밸류에이션 부담이 높다는 편견을 깨기 위해 포트폴리오의 70~80%는 고성장주에 집중하되 나머지 20~30%는 이익 성장 대비 저평가된 '숨은 가치주'로 채울 계획이다.
삼성액티브자산운용은 코스닥 상위주보다는 중소형주를 포트폴리오에 담았다. 주요 편입 종목으로는 큐리언트(바이오), 성호전자(전기전자), 비에이치아이(에너지) 등이 있으며, 가치주로 평가받는 성우하이텍(자동차), CJ 프레시웨이(음식료) 등도 포함됐다. 상장 초기 총 57개 종목을 담아 운용할 예정이며 포트폴리오는 ETF 운용에 따라 실시간으로 변경될 수 있다.
운용을 총괄하는 김지운 삼성액티브자산운용 운용2본부장은 20년 경력을 바탕으로 KoAct 코스닥액티브를 운용할 예정이며, 리서치센터의 시니어 애널리스트들과 액티브 ETF 운용역 전원이 참여하는 전담 TF가 같이 지원할 예정이다. 단순히 한 명의 매니저가 아닌 전사적 리서치 역량과 집단지성이 총동원된 '올스타 포트폴리오'를 꾸려 나간다는 방침이다.
김지운 삼성액티브자산운용 운용2본부장은 "코스닥은 인구 구조의 변화, 에너지 전환, AI 혁신 등 세상의 모든 변화가 가장 먼저 투영되는 역동적인 시장"이라며 "발로 뛰며 확인한 기업 탐방 결과를 바탕으로 '숨은 보석'을 발굴하는 데 전력을 다할 것"이라고 말했다.
한편 삼성액티브자산운용은 다음 달 10일까지 KoAct 코스닥액티브 상장 기념 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 내 100주 이상 신규 매수하고 인증하면 추첨을 통해 신라호텔 더 파크뷰 식사권 2매(1명), 투썸 스초생 모바일쿠폰(10명), 스타벅스 커피 기프티콘(100명)을 제공한다.
