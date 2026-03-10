HD현대중공업, 울산 동구 이웃에 '희망 밑반찬' 전달

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업과 HD현대1%나눔재단이 울산 동구 지역 가정에 희망을 담은 밑반찬을 전하며 이웃과 따뜻한 마음을 나눈다.
HD현대1%나눔재단은 10일 울산 동구사회복지협의회에서 밑반찬 지원사업을 위한 사업비 2000만원을 기탁했다. 이번 후원금은 이달부터 오는 12월까지 진행되는 밑반찬 지원사업의 재료비와 운영비 등으로 사용될 예정이다.
HD현대중공업은 지난해 12월 합병에 따라 기존 운영하던 '희망찬(餐) 지원사업'과 舊 HD현대미포의 '마음 담아, 행복 담아 밑반찬 지원사업'을 올해부터 통합 운영한다.
HD현대중공업 여직원 모임인 '다모아회'는 매월 1회 지역 내 아동·청소년 가정 15세대에 건강한 밑반찬을 전달한다. 또한 5월 가정의 달 기념 피크닉 도시락, 10월 가을맞이 짜장 만들기, 12월 찹쌀떡 만들기 등 아이들과 함께하는 요리 체험활동도 진행할 계획이다.
HD현대중공업 봉사단체인 '초롱회'는 올해 총 5회에 걸쳐 지역 어르신 가정과 돌봄이 필요한 가정 등 750세대에 계절김치를 직접 만들어 전달할 예정이다. 봉사단원들은 단배추김치, 파김치, 열무물김치, 깍두기, 맛김치 등 김치 종류에 맞춰 식재료 손질부터 조리·포장까지 전 과정을 맡는다.
이 사업은 임직원이 직접 사회공헌 아이디어를 제안하는 'HD현대1%나눔재단 해피서포터즈' 프로그램의 일환으로, 2021년부터 매년 이어오며 올해로 6년째를 맞았다.
HD현대중공업 관계자는 "직원들이 정성을 담아 준비하는 김치와 밑반찬이 각 가정의 식탁에 희망의 마음으로 전해지길 바란다"며 "지역 이웃들이 일상에서 체감할 수 있는 다양한 나눔 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com