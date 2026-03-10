우리자산운용 'WON 200 ETF', 코스피200 추종 ETF 중 1위

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 우리자산운용의 WON 200 상장지수펀드(ETF)가 코스피200 추종 ETF 가운데 1년 수익률 1위에 올랐다.
10일 우리자산운용에 따르면 WON 200 ETF의 1년 수익률은 186.86%(2월 말 기준)로 동일하게 코스피200을 추종하는 ETF 중 1위를 기록했다. 단기 수익률도 6개월 119.79%, 3개월 66.36%로 동일 구조 상품 가운데 1위를 차지했다.
장기 성과도 두드러진다. 3년 수익률은 215.15%로 코스피200 추종 ETF 중 1위를 유지했다.
WON 200 ETF는 코스피200 지수를 기초지수로 코스피 중대형주에 투자하는 상품이다. 주요 편입 종목은 ▲SK하이닉스 ▲삼성전자 ▲SK스퀘어 ▲한화에어로스페이스 등이다.
자금 유입도 늘었다. 올해 2월 말 기준 순자산(AUM)은 1064억원으로 1000억원을 돌파했다. 매달 마지막 영업일 균등 분배금을 지급하는 월배당 구조를 갖추고 있다.
우리KOSPI200인덱스증권자투자신탁1호(주식) 펀드도 우수한 성과를 냈다. 1년 수익률 187.1%(2월 말 기준)로 동일 유형 A클래스 펀드 중 1위를 기록했다. 6개월 120%, 3개월 66.6%로 단기 구간도 1위다. 이 펀드는 '인덱스 최적화 시스템'을 통한 부분 복제 포트폴리오 구성과 차익거래로 초과수익을 창출한다.
최홍석 ETF솔루션본부 본부장은 "한국 자본시장의 핵심 성장 업종을 중심으로 포트폴리오를 구성하되 추적오차를 관리하면서 종목별 비중에 차별화를 둔 결과"라며 "인덱스 펀드에서도 차별화된 운용 시스템을 바탕으로 우수한 성과를 입증해 나갈 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com