정부, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 규탄한 7개국 공동성명에 동참

"항행의 자유, 에너지 수급·경제 영향 등 고려"

"자유 통항 보장 위한 국제사회 노력에 기여할 것"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부가 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 규탄한 7개국의 공동성명에 동참하기로 했다고 20일 밝혔다.

외교부는 이날 밤 보도자료를 통해 이같이 밝히고 "이번 결정은 국제 해상 교통로의 안전과 항행의 자유에 대한 우리 정부의 기본 입장과 국제사회의 동향, 호르무즈 해협 통항의 차질이 우리 에너지 수급과 경제에 미치는 직접적 영향 등을 종합적으로 고려한 결과"라고 설명했다.

서울 도렴동 외교부 청사 [사진=뉴스핌DB]

외교부는 또 "이번 공동성명 참여는 호르무즈 해협 내 안전하고 자유로운 통항을 보장하기 위한 국제사회의 노력에 기여하고자 하는 우리의 의지를 확인한다는 의의가 있다"고 의미를 부여했다.

앞서 영국·프랑스·독일·이탈리아·일본·네덜란드·캐나다는 한국 시간 20일 오전 "이란군에 의한 호르무즈 해협의 사실상 폐쇄를 가장 강력한 표현으로 규탄한다"는 내용의 공동성명을 발표했다. 이들 7개국은 성명에서 "안전한 항로 확보를 위한 적절한 노력에 기여할 준비가 돼 있다"면서 다른 국가의 참여를 환영한다고 강조하고 이란에 국제법을 존중할 것을 촉구했다

외교부는 이날 오전 공동성명에 불참한 것에 대해 "관련 상황을 인지하고 있으며, 제반 상황을 고려해 검토해 나가고자 한다"는 입장을 밝힌 바 있다. 정부의 공동성명 불참은 '기술적 문제'에 따른 것으로 알려졌다.

외교부는 다른 나라들이 이란에 호르무즈 해협 봉쇄 해제를 촉구하는 성명을 추가로 발표할 경우 동참하는 방안을 검토하기도 했다. 그러나 가급적 조기에 정부의 입장을 밝히는 것이 필요하다는 판단에 따라 이미 발표된 7개국 성명에 동참하는 방안을 선택한 것으로 보인다.

외교부는 "정부는 앞으로도 여타 참여국들을 포함해 국제사회와 함께 글로벌 해상 물류망의 조속한 정상화를 위해 긴밀히 협력해 나갈 것"이라고 밝혔다.

opento@newspim.com