대구·경북 15일 흐리고 내륙 중심 큰 기온차...건강 유의

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경상권 해안 15일 오후부터 초속 15m 강한 바람...시설물관리 '주의'

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구와 경북은 15일 대체로 흐리겠고 경북 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 건강 관리에 유의해야 한다.

또 16일 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이에 경북 남부 동해안을 중심으로 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

경북 포항 호미반도의 마지막 유채꽃 절정.[사진=포항시]2026.04.14 nulcheon@newspim.com

대구·경북의 이날 기온은 5도~25도 분포를 보이겠다. 대구와 경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 10도, 경북 봉화 5도, 안동·청송 6도, 문경·구미 8도, 울진 9도, 포항은 12도 분포를 보이고, 낮 기온은 대구 24도, 경북 울진 16도, 포항 18도, 봉화 22도, 안동·상주·구미는 25도로 관측됐다.

기상청은 16일까지 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15℃ 안팎으로 크겠다며 건강 관리에 주의할 것을 당부했다.

또 기상청은 경북중·북부 내륙에도 대기가 건조한 곳이 있겠고 바람도 약간 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있겠다며 산불이나 각종 화재 예방에 각별히 유의할 것을 주문했다.

15일 오후부터 경상권 해안을 중심으로 차차 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 불겠다. 시설물 관리와 안전사고에 각별히 주의해야 한다.

nulcheon@newspim.com