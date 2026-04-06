[프로농구] KB 박지수, 정규리그 MVP 수상…통산 5번째

국내 복귀 첫 시즌에 베스트5·블록슛까지 3관왕

"팬 덕에 정규리그 정상…통합우승 열심히 준비"

지도상엔 정규리그 2위 이상범 하나은행 감독

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 청주 KB스타즈 '국보 센터' 박지수가 국내 복귀 첫 시즌 만에 정규리그 최고의 별로 우뚝 섰다.

박지수는 6일 서울 용산구 서울드래곤시티에서 열린 2025-2026 여자프로농구 정규리그 시상식에서 기자단 투표 119표 중 53표를 획득해 최우수선수(MVP) 영예를 안았다. 개인 통산 5번째 MVP를 거머쥔 박지수는 박혜진(BNK)과 함께 현역 선수 최다 수상 공동 1위에 이름을 올렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박지수가 6일 여자프로농구 정규리그 시상식에서 정규리그 MVP를 수상한 뒤 기념촬영하고 있다. [사진=WKBL] 2026.04.06 psoq1337@newspim.com

MVP 경합은 KB스타즈의 '집안싸움'이라 불릴 만큼 치열했다. 팀 동료 허예은(31표)과 강이슬(24표)이 나란히 2, 3위에 오르며 박지수를 압박했으나 팀을 정규리그 우승으로 이끈 박지수의 존재감을 넘어서는 데에는 실패했다. 박지수는 올 시즌 23경기에 출전해 평균 16.5점, 10.1리바운드, 1.7블록슛을 기록하며 골밑을 지배했다. MVP를 포함해 블록상, 베스트5 센터 부문 등 3관왕에 오른 박지수는 상금으로만 700만 원을 챙겼다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박지수(왼쪽)와 허예은, 강이슬이 6일 여자프로농구 정규리그 시상식에서 다정하게 포즈를 취하고 있다. [사진=WKBL] 2026.04.06 psoq1337@newspim.com

KB스타즈의 우승은 김완수 감독의 '박지수 관리법'이 적중한 결과였다. 과거 '박지수 원맨팀'이라는 오명을 벗기 위해 출전 시간을 조절하며 체력을 안배했고, 이는 승부처마다 박지수의 폭발적인 활약으로 이어졌다. 박지수는 "MVP 후보에 우리 팀 선수 3명이 오른 것 자체가 큰 경사"라며 "2년 전 챔프전 패배를 반복하지 않도록 통합 우승을 위해 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 6일 열린 여자프로농구 정규리그 시상식에서 기념촬영하고 있다. [사진=WKBL] 2026.04.06 psoq1337@newspim.com

지도상은 만년 하위권 하나은행을 정규리그 2위로 이끈 이상범 감독이 차지했다. 우승팀이 아닌 감독이 지도상을 받은 것은 단일리그 도입 후 최초다. 생애 단 한 번뿐인 신인상은 김도연(BNK)에게 돌아갔으며 이번 시즌을 끝으로 은퇴하는 '레전드' 김정은(하나은행)은 2년 연속 특별상을 받으며 코트와 작별 인사를 나눴다. 아시아쿼터상 역시 하나은행의 돌풍을 이끈 이이지마 사키가 몰표를 받으며 첫 수상의 주인공이 됐다.

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