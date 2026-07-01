에티오피아 '강뉴합창단', 전쟁기념관서 6·25전쟁 헌정 사진전 관람

AI 핵심 요약beta
- 강뉴합창단이 30일 전쟁기념관을 찾아 헌화했다
- 에티오피아 참전용사 후손 35명은 헌정 사진전을 관람했다
- 한국과 LIG D&A가 참전 희생을 기리는 자리를 마련했다
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합창단원, '강뉴 부대' 무용담 되새기며 "자유는 공짜 아냐" 소감
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 에티오피아 6·25전쟁 참전용사 후손들로 구성된 '강뉴합창단'이 지난 30일 서울 용산 전쟁기념관을 찾아 6·25전쟁 참전국 기념비에 헌화하고, 기념관 내에서 열리고 있는 '한국전 참전용사 헌정 사진전'을 관람했다.
이번 사진전은 LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 창립 50주년을 맞아 마련한 행사로, '프로젝트 솔져'로 잘 알려진 라미(Rami) 작가와 신중환 작가가 포착한 각국 한국전 참전용사들의 생생하고 위엄 있는 모습을 담은 헌정 사진이 전시되고 있다.
이날 전시장을 찾은 강뉴합창단원 35명은 에티오피아 참전용사 에스파 데미세의 사진 앞에서 6·25전쟁 당시 '253전 253승'이라는 전설적인 기록을 남긴 에티오피아 '강뉴(Kagnew) 부대''의 전투 활약상을 되새기며, 참전 용사들의 헌신과 희생을 기리는 시간을 가졌다.
합창단원 가운데 네하셋 타리쿠(7)는 에스파 데미세의 손녀로, 할아버지의 사진 앞에서 한국전 참전의 의미를 되새기며 뜻깊은 시간을 보냈다.
사진전을 관람한 엘다요세프(13)는 "자유는 그냥 주어지지 않는다는 말처럼, 에티오피아를 포함한 전 세계 참전용사의 희생 속에서 일궈낸 한국의 성장과 발전에 큰 자부심을 느꼈다"며 "오랜 세월이 지났음에도 그들의 희생을 잊지 않고 기억의 장을 마련해 준 한국과 LIG D&A에 깊이 감사한다"고 말했다.
gomsi@newspim.com