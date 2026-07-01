李대통령, 한병도 원내대표단과 만찬..."국정과제 입법 추진 속도 내달라"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 1일 청와대에서 민주당 원내대표단과 만찬을 갖고 하반기 국정과제 입법 추진을 당부했다.
- 이 대통령은 사선을 함께 넘은 동료들을 반갑게 만나며 3기 원내대표단 출범을 축하했다고 밝혔다.
- 한 원내대표는 해외순방 성과와 3대 메가프로젝트에 감사하며 필요 입법으로 성공을 뒷받침하고 집권 2년차 민생경제 도약을 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 이재명 대통령이 1일 청와대에서 한병도 더불어민주당 원내대표단과 비공개 만찬을 갖고 하반기 국정과제 입법 추진에 속도를 내달라고 당부했다.
이주희 민주당 원내대변인은 이날 만찬 후 서면 브리핑에서 "이 대통령은 이날 신임 원내대표단과의 만찬에서 사선을 함께 넘어 온 동료들을 오랜만에 만났다며 반가워하면서, 3기 원내대표단의 출범을 크게 축하했다"고 전했다.
이 대변인에 따르면 한 원내대표는 이 대통령의 최근 해외순방 성과와 대한민국의 대도약을 일궈낼 3대 메가프로젝트 추진에 감사를 표하고, 필요한 입법으로 강력히 성공을 뒷받침하겠다고 약속했다.
원내대표단도 지난 1년간 이 대통령과 정부의 쉼없는 노력과 탁월한 성과에 경의를 표했다. 이들은 집권 2년차에는 정부와 여당이 더 단단히 단합하여 집권 1년차의 성과를 대한민국 구석구석 확장하고 민생경제 발전의 전기를 마련하기로 의지를 모았다.
kimsh@newspim.com