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2026.07.01 (수)
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미래에셋, 스페이스X IPO '0주 배정' 논란…블룸버그 "주문 누락" vs 미래 "사실무근"

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  • 블룸버그가 30일 스페이스X IPO 미배정을 ‘의사소통 오류’라 보도하자 미래에셋증권이 전면 반박했다.
  • 블룸버그는 미래에셋이 예비 수요조사를 실제 주문으로 오인해 11억달러 주문이 주문장에 미입력됐다고 주장했다.
  • 미래에셋은 대표주관사 시스템을 통해 11억4000만달러를 정상 신청했고 공식 확인도 받았다며 법적 대응을 예고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

블룸버그 "11억달러 주문 아예 입력 안 돼"
미래에셋 "대표주관사 시스템 통해 정상 신청"
금감원 검사 확대…진실공방으로 번져

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 블룸버그통신이 미래에셋증권의 스페이스X 기업공개(IPO) 공모주 미배정 사태를 '주문 제출 절차를 둘러싼 의사소통 오류' 때문이라고 보도하자 미래에셋증권이 "전혀 사실이 아니다"라며 정면 반박했다. 미래에셋은 블룸버그가 사실 확인 없이 기사를 게재했다며 법적 대응까지 예고하면서 양측의 진실 공방으로 번지고 있다.

블룸버그통신은 30일(현지시간) 복수의 익명 소식통을 인용해 이번 사태가 스페이스X IPO 주문 제출 절차를 둘러싼 의사소통 오류에서 비롯됐다고 보도했다. 하지만 미래에셋증권은 "사실과 전혀 다르다"며 강하게 반박했다.

블룸버그 "11억달러 주문 아예 입력 안 돼"

블룸버그에 따르면 미래에셋증권은 투자자들의 청약 의사를 파악하기 위한 초기 수요 조사 요청을 실제 주문 제출 단계로 오해했다. 그 결과 한국 투자자들의 11억달러(약 1조5000억원) 규모 청약 수요가 IPO 주문장(order book)에 입력되지 않았다고 소식통들은 주장했다.

문제는 IPO 내부 프로젝트인 '프로젝트 에이펙스(Project Apex)' 단계에서 발생했다.

북빌딩(bookbuilding)이 시작되기 전인 5월 중순 대표주관사들은 공동인수단에 이메일을 보내 투자자들의 수요를 제출해 달라고 요청했다. 이는 대형 IPO에서 통상적으로 진행되는 예비 수요 조사 절차였다.

미래에셋증권은 이 요청에 회신하면서 고객들의 청약 주문을 제출한 것으로 이해했지만, 골드만삭스·모간스탠리·씨티그룹 등 대표주관사들은 이를 단순한 '투자 의향(indication of interest)'으로만 받아들였다는 것이 블룸버그의 설명이다.

실제 주문은 관례에 따라 6월 대표주관사들이 별도의 이메일을 보낸 뒤 접수됐으며, 대표주관사들은 미래에셋증권이 개인투자자 배정 물량에 대한 최종 주문을 한 건도 제출하지 않은 것으로 인식해 결국 공모주를 전혀 배정하지 않았다고 소식통들은 전했다.

스페이스X [사진=로이터 뉴스핌]

미래에셋 "대표주관사 시스템 통해 정상 신청"

이에 대해 미래에셋증권은 블룸버그 보도 내용을 전면 부인했다.

미래에셋증권은 "기사에 언급된 당사의 잘못된 이해나 소통 오류는 전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다.

이어 "당사는 6월 초 대표주관단이 안내한 절차에 따라 6월 5일부터 10일까지 한국에서 사모배정 방식을 전제로 한 청약 절차를 통해 투자자들로부터 모집한 11억4000만달러를 대표주관사가 안내한 시스템을 통해 정상적으로 신청했다"고 설명했다.

또 "해당 신청에 대해서는 안내를 제공한 대표주관사로부터 공식 확인까지 받았다"며 주문이 정상적으로 접수됐다는 입장을 강조했다.

미래에셋증권은 "사실 확인 절차도 없이 기사를 게재한 블룸버그에 대해서는 법적 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.

금감원 검사 확대…진실공방으로 번져

이번 의사소통 논란은 전반적으로 성공적인 평가를 받은 스페이스X IPO에서 사실상 유일한 흠으로 남았다.

860억달러 규모의 스페이스X IPO는 사상 최대 규모 공모로 기록됐으며, 복잡한 구조와 촉박한 일정에도 불구하고 원활하게 진행됐다는 평가를 받았다.

대표주관사인 골드만삭스, 모간스탠리, 씨티그룹은 블룸버그의 논평 요청에 모두 답변을 거부했다. 한국 정부와 금융감독원도 공식 입장을 내놓지 않았으며, 스페이스X도 논평 요청에 응답하지 않았다.

금융감독원은 당초 스페이스X 공모주 청약 자격을 점검하기 위한 검사를 진행했으나, 이후 미래에셋증권이 공모주를 한 주도 배정받지 못한 경위까지 검사 범위를 확대한 것으로 알려졌다.

이찬진 금융감독원장은 지난 6월 22일 기자들과 만나 "미래에셋증권이 결국 한 주도 배정받지 못한 것은 지금도 이해하기 어렵다"며 "국내 기관투자자들은 당연히 물량을 배정받을 것으로 생각했다"고 말했다.

현재 이번 사안은 블룸버그가 '주문 제출이 이뤄지지 않았다'고 보도한 내용과 미래에셋증권이 '대표주관사 시스템을 통해 정상적으로 주문을 제출했고 공식 확인도 받았다'고 반박하는 상황으로, 양측의 주장이 정면으로 엇갈리고 있다.

koinwon@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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