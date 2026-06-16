전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[스페이스X 0주] 미래에셋 김미섭·허선호 부회장 사과, "금전 보상 약속"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미래에셋증권이 16일 스페이스X 공모주 0주 배정 사태와 관련해 투자자들에게 사과하고 금전 보상을 검토하겠다고 밝혔다
  • 회사 측은 배정 무산 가능성을 사전 고지했으나 그룹 계열사는 기관 물량을 확보해 이해상충 논란과 함께 금감원 검사를 받고 있다
  • 이번 사태 여파로 미래에셋증권과 미래에셋벤처투자 주가가 올해 최고가 대비 각각 약 38%, 절반 수준까지 떨어졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"금전 보상 포함 신뢰회복 검토" 약속
전문투자자 청약분 한 주도 배정 안 돼
금감원, 배정 무산 경위 검사 전환

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권이 '스페이스X 공모주 0주 배정' 사태와 관련해 청약에 참여한 투자자들에게 공식 사과하고 금전 보상을 검토하겠다고 밝혔다.

16일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권 김미섭·허선호 부회장은 전날 스페이스X 청약에 참여한 개인·법인 전문투자자에게 문자메시지를 보내 "이번 스페이스X IPO 청약에 큰 관심과 기대를 가지고 참여해 주신 고객님들께 매우 안타깝고 무거운 소식을 전해드리게 되어 고개 숙여 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

미래에셋증권은 보상 의사도 내비쳤다. 김미섭·허선호 부회장은 이와 관련해 "추가적으로 확인되는 내용과 금전적 보상을 포함한 고객의 신뢰회복을 위한 방안을 다각적으로 검토하여 신속하게 안내해 드리겠다"고 밝혔다. 회사 각자대표가 직접 명의를 내건 것으로, 이번 사안을 단순 환불 통보를 넘어 고객 신뢰 문제로 받아들이고 있다는 해석이 나온다.

왼쪽부터 김미섭, 허선호 미래에셋증권 대표이사 부회장. [사진=미래에셋증권]

다만 보상은 아직 내부 검토 단계로, 구체적 기준은 정해지지 않았다. 환차손을 어느 시점 환율로 계산할지, 환전 수수료를 포함할지 등이 과제로 남아 있다.

미래에셋증권은 지난 5일과 8일 양일에 걸쳐 개인·법인 전문투자자를 대상으로 스페이스X 청약을 진행했다. 청약 한도는 총 5억 달러 규모였다. 회사는 미국 증권거래위원회(SEC) 공시(S-1)에 인수단으로 포함돼 국내 고객에게 청약 물량을 제공할 정당한 자격과 요건을 갖추고 청약을 진행했으나, 대표주관사의 재량에 따른 최종 결정으로 물량이 배정되지 않았다는 설명이다.

미래에셋증권 관계자는 "투자설명서를 통해 배정 무산 가능성을 사전 고지했고, 전문투자자와 기관을 대상으로 충분히 설명했다"고 전했다.

개인·법인 전문투자자 청약분은 한 주도 배정되지 않은 반면 미래에셋그룹은 기관 물량을 별도로 확보했다는 점도 논란이 되고 있다. 앞서 미래에셋자산운용 미국법인이 펀드 형태로 기관 물량을 배정받았지만, 고객은 빈손인 반면 그룹은 기관 물량을 확보했다는 측면에서 이해상충 논란이 일었다.

금융감독원도 관련 사안을 조사 중이다. 금융감독원은 지난 5일 미래에셋증권 현장 점검에 착수한 뒤 이달 9일 검사로 전환해 배정 무산 경위 및 투자자 보호 조치, 사전 설명 의무 이행 여부 등을 점검 중인 것으로 알려졌다.

이번 사태는 주가에도 반영됐다. 미래에셋증권은 지난 15일 전 거래일 대비 1.34% 내린 5만1600원에 마감했는데, 이는 올해 최고가인 5월 6일 8만3800원과 비교하면 약 38% 낮은 수준이다. 계열사인 미래에셋벤처투자 역시 같은 날 20.75% 급락한 3만750원에 마감했다. 이는 올해 최고가인 5월 18일 6만7400원과 비교하면 절반에도 못 미치는 수준이다.

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
사진
김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동