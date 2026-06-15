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미래에셋, 스페이스X 공모주 '0주' 배정…인수단인데 왜

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AI 핵심 요약

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  • 미래에셋증권이 15일 스페이스X IPO 인수단 참여에도 공모주 최종 배정을 한 주도 받지 못했다.
  • 미국 IPO 구조상 인수 비율과 별개로 대표주관사가 글로벌 기관·핵심 고객 위주로 물량을 배분해 국내 투자자 청약분은 밀렸다는 분석이 나왔다.
  • 공모주 미배정 안내 적절성 논란 속에 금감원이 판매 과정 검사에 착수했고, 업계는 향후 해외 초대형 IPO 투자자 안내 강화 필요성을 제기했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

골드만삭스 최종 배정서 제외…청약 증거금 전액 환불
"SEC 공시상 인수 수량, 실제 판매 물량 배정과는 구분"
日 62억달러 청약·22억달러 배정, 韓 수요는 5억달러 수준
금감원 검사 착수…투자자 고지 적절성 점검

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 국내 증권사 가운데 유일하게 스페이스X 기업공개(IPO) 인수단에 참여했던 미래에셋증권이 최종적으로 공모주를 한 주도 배정받지 못하면서 그 이유에 관심이 쏠리고 있다. 시장에서는 미국 IPO 특유의 배정 구조에 글로벌 투자자들의 대규모 자금이 몰리면서 국내 투자자 몫이 사실상 사라졌다는 진단이 나온다.

15일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권은 스페이스X IPO 인수단(Underwriter) 자격으로 국내 전문투자자 대상 공모주 청약을 진행했지만, 대표주관사인 골드만삭스의 최종 배정 과정에서 판매할 수 있는 물량을 확보하지 못했다. 이에 따라 미래에셋증권을 통해 청약에 참여한 투자자들에게는 공모주가 배정되지 않았고 납입한 증거금도 전액 환불됐다.

스페이스X 로고와 일론 머스크.[사진=로이터 뉴스핌]

투자자들 사이에서는 '인수단에 이름을 올렸는데 왜 공모주를 받지 못했느냐'는 의문이 제기되고 있다. 실제 스페이스X가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권신고서(S-1)에는 미래에셋증권의 인수 수량이 231만4815주로 기재돼 있었다.

그러나 해당 수량은 인수단 참여에 따른 인수 비율(Underwriting Commitment)을 의미할 뿐 실제 투자자에게 판매할 수 있는 최종 배정 물량(Allocation)을 보장하는 것은 아니다. 미국 IPO 시장에서는 대표주관사가 기관 수요와 투자자 성격, 장기 보유 가능성 등을 종합적으로 고려해 물량을 배분하는 만큼 인수단에 참여했더라도 최종 배정 물량이 없을 수 있다.

미래에셋증권 역시 "SEC 공시자료에 기재된 미래에셋증권의 인수 수량은 인수단 참여에 따른 인수 비율을 의미하며 실제 투자자에게 판매 가능한 최종 물량 배정과는 구분된다"며 "이러한 가능성을 고려해 투자설명서 및 핵심설명서를 통해 배정 물량이 없을 수 있다는 점을 사전에 안내한 바 있다"고 밝혔다.

배정 불발의 또 다른 배경으로는 스페이스X IPO에 몰린 글로벌 자금 규모가 꼽힌다. 스페이스X 총 공모 규모는 750억달러였지만 기관과 개인 투자자들의 청약 수요는 이를 크게 웃돈 것으로 전해진다. 이 과정에서 대표주관사가 장기 투자 성향의 글로벌 기관투자자와 핵심 고객을 중심으로 물량을 우선 배분했을 가능성이 거론된다.

국가별 수요 차이도 최종 배정 결과에 영향을 미친 것으로 분석된다. 일본 투자자들은 약 62억달러 규모의 청약 주문을 넣어 약 22억달러 규모의 물량을 배정받은 것으로 알려졌다. 반면 미래에셋증권을 통한 국내 청약 규모는 약 5억달러 수준에 그쳤다. 글로벌 투자자들의 수요가 집중된 상황에서 상대적으로 작은 청약 규모가 최종 배정 과정에서 불리하게 작용했을 가능성이 제기된다.

다만 이번 사태를 둘러싼 논란은 여전히 이어지고 있다. 이남우 한국기업거버넌스포럼 회장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "미국 등 해외에서 딜할 때 주관사의 권한은 절대적"이라며 "이런 사실을 모르고 미래에셋증권이 공모물량을 사전 확보한 것처럼 홍보했으면 순진(naive)한 것이고, 알고도 큰소리쳤으면 더 큰 문제"라고 비판했다.

논란이 확산되면서 금융감독원도 검사에 착수했다. 금융감독원은 지난 5일 미래에셋증권의 스페이스X 공모주 청약 판매 과정에 대한 점검에 나선 뒤 지난주 이를 검사로 전환했다. 금융감독원은 미래에셋증권이 개인·법인 전문투자자들에게 공모주 미배정 가능성과 투자 위험을 충분히 고지했는지, 환전·송금·환불 과정에서 투자자 피해 소지는 없었는지 등을 살펴볼 계획이다.

금융투자업계에서는 이번 사례가 해외 초대형 IPO 투자 과정에서 투자자 기대와 실제 배정 구조 간 괴리를 드러낸 만큼 향후 오픈AI, 앤트로픽 등 초대형 인공지능(AI) 기업 상장을 앞두고 투자자 안내 체계를 보다 명확히 할 필요가 있다는 지적도 나온다.

rkgml925@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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