미래에셋, 스페이스X 공모주 '0주' 배정…인수단인데 왜

골드만삭스 최종 배정서 제외…청약 증거금 전액 환불

"SEC 공시상 인수 수량, 실제 판매 물량 배정과는 구분"

日 62억달러 청약·22억달러 배정, 韓 수요는 5억달러 수준

금감원 검사 착수…투자자 고지 적절성 점검

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 국내 증권사 가운데 유일하게 스페이스X 기업공개(IPO) 인수단에 참여했던 미래에셋증권이 최종적으로 공모주를 한 주도 배정받지 못하면서 그 이유에 관심이 쏠리고 있다. 시장에서는 미국 IPO 특유의 배정 구조에 글로벌 투자자들의 대규모 자금이 몰리면서 국내 투자자 몫이 사실상 사라졌다는 진단이 나온다.

15일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권은 스페이스X IPO 인수단(Underwriter) 자격으로 국내 전문투자자 대상 공모주 청약을 진행했지만, 대표주관사인 골드만삭스의 최종 배정 과정에서 판매할 수 있는 물량을 확보하지 못했다. 이에 따라 미래에셋증권을 통해 청약에 참여한 투자자들에게는 공모주가 배정되지 않았고 납입한 증거금도 전액 환불됐다.

스페이스X 로고와 일론 머스크.[사진=로이터 뉴스핌]

투자자들 사이에서는 '인수단에 이름을 올렸는데 왜 공모주를 받지 못했느냐'는 의문이 제기되고 있다. 실제 스페이스X가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권신고서(S-1)에는 미래에셋증권의 인수 수량이 231만4815주로 기재돼 있었다.

그러나 해당 수량은 인수단 참여에 따른 인수 비율(Underwriting Commitment)을 의미할 뿐 실제 투자자에게 판매할 수 있는 최종 배정 물량(Allocation)을 보장하는 것은 아니다. 미국 IPO 시장에서는 대표주관사가 기관 수요와 투자자 성격, 장기 보유 가능성 등을 종합적으로 고려해 물량을 배분하는 만큼 인수단에 참여했더라도 최종 배정 물량이 없을 수 있다.

미래에셋증권 역시 "SEC 공시자료에 기재된 미래에셋증권의 인수 수량은 인수단 참여에 따른 인수 비율을 의미하며 실제 투자자에게 판매 가능한 최종 물량 배정과는 구분된다"며 "이러한 가능성을 고려해 투자설명서 및 핵심설명서를 통해 배정 물량이 없을 수 있다는 점을 사전에 안내한 바 있다"고 밝혔다.

배정 불발의 또 다른 배경으로는 스페이스X IPO에 몰린 글로벌 자금 규모가 꼽힌다. 스페이스X 총 공모 규모는 750억달러였지만 기관과 개인 투자자들의 청약 수요는 이를 크게 웃돈 것으로 전해진다. 이 과정에서 대표주관사가 장기 투자 성향의 글로벌 기관투자자와 핵심 고객을 중심으로 물량을 우선 배분했을 가능성이 거론된다.

국가별 수요 차이도 최종 배정 결과에 영향을 미친 것으로 분석된다. 일본 투자자들은 약 62억달러 규모의 청약 주문을 넣어 약 22억달러 규모의 물량을 배정받은 것으로 알려졌다. 반면 미래에셋증권을 통한 국내 청약 규모는 약 5억달러 수준에 그쳤다. 글로벌 투자자들의 수요가 집중된 상황에서 상대적으로 작은 청약 규모가 최종 배정 과정에서 불리하게 작용했을 가능성이 제기된다.

다만 이번 사태를 둘러싼 논란은 여전히 이어지고 있다. 이남우 한국기업거버넌스포럼 회장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "미국 등 해외에서 딜할 때 주관사의 권한은 절대적"이라며 "이런 사실을 모르고 미래에셋증권이 공모물량을 사전 확보한 것처럼 홍보했으면 순진(naive)한 것이고, 알고도 큰소리쳤으면 더 큰 문제"라고 비판했다.

논란이 확산되면서 금융감독원도 검사에 착수했다. 금융감독원은 지난 5일 미래에셋증권의 스페이스X 공모주 청약 판매 과정에 대한 점검에 나선 뒤 지난주 이를 검사로 전환했다. 금융감독원은 미래에셋증권이 개인·법인 전문투자자들에게 공모주 미배정 가능성과 투자 위험을 충분히 고지했는지, 환전·송금·환불 과정에서 투자자 피해 소지는 없었는지 등을 살펴볼 계획이다.

금융투자업계에서는 이번 사례가 해외 초대형 IPO 투자 과정에서 투자자 기대와 실제 배정 구조 간 괴리를 드러낸 만큼 향후 오픈AI, 앤트로픽 등 초대형 인공지능(AI) 기업 상장을 앞두고 투자자 안내 체계를 보다 명확히 할 필요가 있다는 지적도 나온다.

rkgml925@newspim.com