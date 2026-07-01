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2026.07.01 (수)
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뉴욕증시 프리뷰, 반도체 약세·중동 리스크에 주가 선물 하락...워시 연준 의장 발언 '촉각'

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AI 핵심 요약

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  • 미국 증시는 1일 선물지수가 하락하며 하반기를 긴장 속에 출발했다.
  • 상반기엔 AI·반도체 랠리로 지수가 두 자릿수 가까이 급등했지만 중동 긴장과 연준 추가 인상 우려가 부담으로 작용했다.
  • 시장에선 워시 연준 의장 발언과 고용·제조업 지표, 국채금리·금리전망을 핵심 변수로 지켜보고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

반도체주 차익실현에 미·이란 협상도 변수
시장, 연준 추가 금리 인상 가능성 주시
워시 연준 의장 발언·ADP 고용지표 대기

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 1일(현지시간) 하락하며 2026년 하반기를 조심스럽게 출발하고 있다.

상반기 인공지능(AI)과 반도체주가 뉴욕증시 랠리를 이끌며 주요 지수가 두 자릿수에 가까운 상승률을 기록했지만, 미국과 이란의 평화 협상 교착과 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성이 투자심리를 짓누르는 모습이다. 시장은 이날 케빈 워시 연준 의장의 발언과 주요 경제지표를 주목하고 있다.

미 동부시간 오전 8시 20분(한국시간 오후 9시 20분) 기준 다우존스 E-미니 선물은 181.00포인트(0.34%) 하락했고, S&P500 E-미니 선물은 0.23%, 나스닥100 E-미니 선물은 0.54% 내렸다.

미국 뉴욕증권거래소 트레이더 [사진=로이터 뉴스핌]

전날 뉴욕증시는 상반기 거래를 강세로 마감했다. 다우지수는 상반기 동안 8.9% 올라 2021년 이후 최고의 상반기 성적을 기록했고, S&P500지수는 9.6%, 나스닥지수는 12.8% 상승했다. 중소형주 중심의 러셀2000지수는 약 22% 급등하며 1991년 이후 가장 높은 상반기 수익률을 기록했다.

올해 증시 상승을 이끈 주역은 반도체와 AI 관련 종목이었다. 특히 2분기 기록적인 반도체 랠리로 마이크론(MU), 인텔(INTC), AMD(AMD)의 시가총액은 합산 2조달러 늘어난 것으로 집계됐다.

다만 하반기에도 같은 속도의 상승세가 이어질지는 신중하게 봐야 한다는 목소리도 나온다.

폴 히키 베스포크 인베스트먼트 그룹 공동창업자는 CNBC와의 인터뷰에서 "장기적으로 반도체 업종에 대한 긍정적인 시각은 유지하지만 지금은 공격적으로 매수할 시점은 아니다"라고 말했다.

그는 "이번 강세장은 AI가 주도하는 시장이며 앞으로도 기술주와 반도체주가 중심이 될 가능성이 높다"면서도 "최근 주가가 다소 과열된 만큼 잠시 숨 고르기가 필요해 보인다"고 진단했다.

이날 시장은 중동 정세 변화에도 촉각을 곤두세우고 있다.

미국과 이란은 이날 카타르 도하에서 카타르와 파키스탄의 중재 아래 종전 양해각서(MOU) 후속 이행을 위한 간접 회담을 시작한 것으로 전해졌다. 이번 회담은 지난달 17일 체결된 종전 MOU와 21일 스위스 실무협상을 바탕으로 진행되고 있으며, 양측은 최종 합의를 위한 실무그룹을 이미 구성하고 후속 협상 재개를 조율 중이다.

다만 미국 측 협상을 이끄는 스티브 위트코프 중동 특사와 재러드 쿠슈너는 회담에 참석하지 않았고 전날 카타르 총리와 별도로 회동했다. 양측은 당초 스위스에서 후속 회담을 열 예정이었으나 호르무즈 해협 충돌로 일정과 장소가 변경됐으며, 이란은 최근까지도 미국과의 직접 협상 가능성을 부인해 왔다.

케빈 워시 연준 의장 [사진=블룸버그]

통화정책에 대한 부담도 이어지고 있다.

LSEG 집계에 따르면 금리 선물 시장은 연준이 올해 말까지 최소 한 차례 기준금리를 추가 인상할 가능성을 반영하고 있다. 전날 발표된 미국의 5월 구인·이직보고서(JOLTS)에서 구인 건수가 2년 만에 최고 수준으로 증가하며 노동시장이 여전히 견조한 것으로 나타난 점도 연준의 긴축 기조를 뒷받침했다.

카일 로다 캐피털닷컴 선임 금융시장 애널리스트는 "최근 경제지표는 고용이 더 이상 연준의 인플레이션 대응에 걸림돌이 되지 않는 방향을 가리키고 있다"며 "시장은 앞으로 금리 리스크에 더욱 집중하게 될 것"이라고 말했다.

시장 참가자들은 이날 포르투갈 신트라에서 열리는 유럽중앙은행(ECB) 중앙은행 포럼에서 케빈 워시 연준 의장의 발언을 주시하고 있다. 워시 의장은 취임 이후 연준의 정책 체계와 대외 소통 방식을 전면 재검토하고 있으며, 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서는 정책 성명에서 포워드 가이던스를 삭제하는 데 위원들의 의견을 모았다.

워시 의장은 이날 오전 9시(미 동부시간) CNBC의 사라 아이젠 진행으로 열리는 패널 토론에도 참석한다. 이 자리에는 영란은행(BOE), 유럽중앙은행(ECB), 캐나다중앙은행(BOC) 총재들도 함께한다.

이날 발표되는 6월 ADP 민간고용 보고서와 공급관리협회(ISM) 제조업 구매관리자지수(PMI), 글로벌 제조업 PMI 확정치도 시장의 주요 변수로 꼽힌다.

주요 경제지표와 워시 의장의 발언을 앞두고 미 국채 금리는 일제히 상승하고 있다. 

미국 10년물 국채 수익률은 전 거래일보다 4bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.469%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 국채 수익률은 3bp 상승한 4.172%를 기록했고, 30년물 국채 수익률은 6bp 오른 4.963%를 나타냈다.

시장에서는 연준의 금리 전망에도 촉각을 곤두세우고 있다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연준이 기준금리를 동결할 가능성을 66.3%로 반영하고 있다.

반면 9월 FOMC에서는 연준이 최소 0.25%포인트의 금리 인상을 단행할 가능성을 66.9%로 예상하고 있다.

개별 종목 가운데서는 ▲나이키(NKE)가 실적 발표 이후 턴어라운드 전략이 예상보다 더딜 수 있다는 우려로 장 전 거래에서 2.2% 하락했다.

▲셔터스톡(SSTK)은 ▲게티이미지(GETY)와 추진하던 37억달러 규모의 합병이 영국 경쟁시장청(CMA)의 규제 문제로 무산되면서 장 전 거래에서 32% 넘게 급락했다. 게티이미지도 약 3% 하락했다.

▲마이크론(MU) ▲엔비디아(NVDA) ▲샌디스크(SNDK) ▲AMD(AMD) 등 올해 주가 상승을 이끈 주요 반도체 기업들의 주가도 차익 실현 움직임 속에 일제히 하락하고 있다.

koinwon@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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