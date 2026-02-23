[프로농구] KB 박지수, 5라운드 MVP 선정... 통산 20번째 수상

우리은행 이다연, 5라운드 MIP 수상

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = KB의 박지수가 5라운드에도 최우수선수(MVP)로 뽑히며 정규리그 두 라운드 연속 최우수선수 영예를 안았다.

한국여자농구연맹(WKBL)은 23일 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 flex 정규리그 5라운드 최우수선수(MVP) 기자단 투표에서 박지수가 총 72표 중 69표를 받아 수상자로 선정됐다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 5라운드 MVP에 뽑힌 박지수. [사진 = WKBL] 2026.02.23 wcn05002@newspim.com

이로써 박지수는 지난 4라운드에 이어 2회 연속 MVP를 차지했다.

박지수는 5라운드 평균 29분 19초를 뛰며 평균 17.8점 14.0리바운드 3.0어시스트 1.4블록을 기록했다. 5라운드 리바운드, 블록, 공헌도 전체 1위를 차지했다. 박지수의 활약을 앞세운 KB는 5라운드에서 4승 1패를 수확했다.

이번 수상으로 박지수는 개인 통산 20번째 라운드 MVP에 선정되는 영예를 안았다. 박지수는 역대 WKBL 라운드 MVP 최다 수상 기록 보유자이기도 하다.

[서울=뉴스핌] 5라운드 MIP에 뽑힌 이다연. [사진 = WKBL] 2026.02.23 wcn05002@newspim.com

라운드 기량발전상(MIP)에는 우리은행 이다연이 뽑혔다. WKBL 심판부, 경기부 투표에서 이다연은 총 36표 중 26표를 얻었다. 이다연은 5라운드 평균 8.4점 6.0리바운드를 기록한 바 있다.

라운드 MVP에게는 상금 200만원, MIP에게는 100만원을 준다.

