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[프로농구] '박지수 더블더블' KB, BNK 꺾고 정규리그 우승

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2년 만에 통산 6번째... 하나은행 2위-삼성생명 3위 확정

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 청주 KB스타즈가 2년 만에 여자프로농구 정규리그 우승을 차지했다.

KB는 30일 부산 사직실내체육관에서 열린 2025-2026 여자프로농구 정규리그 원정 경기에서 부산 BNK썸을 94-69로 크게 이기고 21승 9패를 기록, 정규리그 우승을 확정했다. 통산 정규리그 우승은 여름·겨울리그 포함 6번째다. 15회나 정상에 오른 아산 우리은행에 이은 역대 정규리그 최다 우승 공동 2위에 해당하는 기록이다.

현재 20승 9패로 2위인 부천 하나은행이 4월 1일 인천 신한은행과 최종전에서 이겨 KB와 동률이 되더라도 시즌 상대 전적에서 KB가 4승 2패로 앞서 1·2위가 바뀌지 않는다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박지수(가운데)가 30일 2025-2026 여자프로농구 정규리그 BNK썸과의 원정 경기에서 포인트를 올리고 강이슬과 손을 마주치고 있다. [사진=WKBL] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com

KB는 1쿼터 초반 강이슬의 3점포를 시작으로 사카이 사라, 허예은의 외곽포까지 더해 기선을 제압했다. 1쿼터를 26-14로 앞선 KB는 2쿼터 BNK의 추격을 박지수와 허예은의 골밑 득점, 허예은의 3점슛으로 차단하며 전반을 47-40으로 마쳤다.

승부는 3쿼터에 갈렸다. 박지수가 골밑을 완전히 장악하며 앤드원 플레이와 3점슛, 블록슛까지 해내자 강이슬과 사라의 외곽포가 연달아 터지며 점수 차가 순식간에 20점 안팎으로 벌어졌다. KB는 3쿼터를 73-48로 앞선 채 마무리했고, 4쿼터에도 허예은의 3점슛과 벤치 자원들의 득점이 이어지며 리드를 지켰다.

박지수는 29점 10리바운드 6어시스트 2블록 등 공수에서 압도적인 활약을 펼쳤다. 강이슬은 18점에 5리바운드 7어시스트, 허예은은 14점 7리바운드 8어시스트로 '허·강·박' 삼각편대다운 활약을 보여줬다. KB는 이날 3점슛 15개를 50% 성공률(15/30)로 꽂아 넣으며 외곽에서도 BNK를 완전히 압도했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 허예은이 30일 2025-2026 여자프로농구 정규리그 BNK썸과의 원정 경기에서 돌파를 시도하고 있다. [사진=WKBL] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com

BNK는 김소니아가 20점 11리바운드, 이소희와 박혜진이 두 자릿수 득점으로 분전했지만 수비 붕괴 속에 완패를 피하지 못했다. 시즌을 13승 17패로 마친 BNK는 5위 우리은행(12승 17패)의 마지막 경기 결과에 따라 플레이오프 진출 여부가 갈린다. 우리은행이 승리하면 골득실에서 앞선 우리은행이 4위가 된다.

BNK의 패배로 용인 삼성생명은 잔여 경기와 관계없이 3위를 확정했다. 삼성생명은 4강 플레이오프에서 2위 하나은행과 맞붙고 정규리그 1위 KB스타즈는 4위 팀의 승자를 기다린다.

psoq1337@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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