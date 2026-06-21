李대통령, 해수부 차관에 남재헌 북극항로추진본부장 임명

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 21일 남재헌 북극항로추진본부장을 해수부 차관에 임명했다
- 남 차관은 항만국장·부산항북항통합개발단장 등을 지낸 항만 전문가다
- 초대 북극항로추진본부장으로 북극항로특별법 제정 등 해양수도권 기반을 마련한 인물로 평가된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 21일 신임 해양수산부 차관에 남재헌 현 해수부 북극항로추진본부장을 임명했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 내고 "남재헌 신임 차관은 해수부 항만국장과 부산항북항통합개발추진단장을 역임한 대표적인 항만 전문가"라며 "업무 추진력을 두루 갖추고 문제 해결 능력이 뛰어난 정통 관료"라고 인선 이유를 밝혔다.
남 신임 차관은 1971년 부산 출생으로, 연세대 토목공학과를 졸업했다. 기술고시 34회로 공직에 입문해 해수부 부산항북항통합개발추진단장, 마산지방해양수산청장, 항만국장을 거쳐 현재 북극항로추진본부장을 맡고 있다.
강 수석대변인은 "남 차관은 초대 북극항로추진본부 본부장을 맡아 북극항로특별법 제정 등 북극항로 개척과 해양수도권 조성을 위한 기반을 착실히 마련한 것으로 평가받고 있다"며 "해양수산에 대한 전문성을 바탕으로 북극항로 시대를 주도하고, 해양수도 완성을 통해 글로벌 해양강국을 건설해 나갈 적임자"라고 기대감을 표했다.
the13ook@newspim.com