KB국민은행, 청년 미래 준비 위한 'KB청년미래적금' 22일 출시

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 22일 청년 자산형성 돕는 'KB청년미래적금'을 출시한다고 21일 밝혔다.
- 만 19~34세 대상 3년 만기 적금으로 최고 연 8.0% 금리와 정부기여금·이자소득세 비과세 혜택을 제공한다.
- 22일부터 8월 7일까지 가입 및 이벤트를 진행하며, 자동이체 등록 고객 대상 경품·캐시백을 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
8월 7일까지 총 1억 4000만원 경품 추첨 이벤트
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 청년층의 안정적인 자산 형성과 미래 준비를 위한 'KB청년미래적금'을 22일 출시하기로 했다고 21일 밝혔다.
이 상품은 소득요건을 충족하는 만 19세 이상 34세 이하 청년을 대상으로 하며, 가입자는 매월 최대 50만원까지 자유롭게 납입할 수 있는 3년 만기 자유적립식 적금이다. 납입금에 대한 이자와 함께 정부기여금, 이자소득세 비과세 혜택을 제공해 청년층이 효율적으로 목돈을 마련할 수 있도록 지원하며, 모든 금융기관에서 1인 1계좌만 가입 가능하다.
기본금리는 연 5.0%이며, 거래 조건을 충족할 경우 최대 연 3.0%p의 우대금리가 추가돼 최고 연 8.0%의 금리가 적용된다. 우대금리는 급여이체, 출금실적, 거래감사, 소득플러스, 청년재무상담 이수 등 5가지 항목으로 구성되어 있다. 상품에 대한 자세한 내용은 KB스타뱅킹에서 확인할 수 있다.
신청은 22일부터 7월 3일까지 KB금융그룹의 슈퍼앱인 KB스타뱅킹을 통해 가능하며, 서민금융진흥원으로부터 가입 대상자로 확인되면 7월 27일부터 8월 7일까지 계좌를 개설할 수 있다. 이 기간 중 기존 청년도약계좌에서 청년미래적금으로 전환할 수 있으며, 청년도약계좌를 특별 중도해지해도 약정된 기본금리와 우대금리를 유지할 수 있다.
KB국민은행은 'KB청년미래적금' 출시를 기념해 22일부터 8월 7일까지 'KB청년미래적금 출시 기념 럭키 드로우 응모하기' 이벤트를 실시한다. 이벤트에 참여하기 위해서는 'KB청년미래적금'에 가입한 후 KB국민은행 입출금계좌로 10만원 이상 자동이체를 등록해야 하며, 현금 1천만원, 가전 패키지, 홈오피스 패키지, 시그니엘 서울 숙박권, 네잎클로버 골드바 등 다양한 경품을 제공할 예정이다.
또한, 2026년 5월 기준 KB국민은행의 정기예금 및 적금 계좌를 보유하지 않은 고객이 'KB청년미래적금'에 가입하고 10만원 이상 자동이체를 등록하면 추첨을 통해 3천명에게 저축 응원금 3만원이 캐시백으로 제공된다.
KB국민은행 관계자는 "청년미래적금은 청년들이 사회 진출과 미래 설계를 준비하는 데 안정적인 자산 형성을 지원하는 정책금융 상품"이라며, "앞으로도 청년 고객의 금융 부담을 덜어주고 자산 형성을 도울 다양한 금융 서비스를 제공하겠다"고 전했다.
dedanhi@newspim.com