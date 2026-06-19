KB국민은행, 국가유산진흥원과 주거래은행 협력…맞춤형 서비스 제공

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향후 5년간 진흥원 운영자금 관리, 통합자금관리시스템 구축

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 지난 18일 국가유산진흥원(이하 '진흥원')과 주거래은행 기관 협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 지난 18일 서울 중구 '한국의 집'에서 열린 주거래은행 협약식에 참여한 이귀영 국가유산진흥원장(왼쪽에서 3번째)과 김영일 KB국민은행 기관영업그룹 부행장(왼쪽에서 4번째)을 비롯한 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=KB국민은행]2026.06.19 dedanhi@newspim.com

이날 서울 중구에 위치한 '한국의 집'에서 열린 협약식에는 이귀영 진흥원장과 김영일 KB국민은행 기관영업그룹 부행장을 포함해 양 기관 관계자들이 참석했다.

진흥원은 국가유산의 보존·활용·보급과 전통생활문화의 계발을 위해 설립된 국가유산청 산하 공공기관으로, 다양한 문화유산 활용 사업을 진행하고 있다. 고궁을 활용한 사업, 무형유산의 전승과 보급을 위한 공연·전시·체험 프로그램, 전통생활문화 보급, 그리고 매장유산 발굴조사가 그 주요 내용이다.

이번 협약에 따라 KB국민은행은 향후 5년간 진흥원 운영자금 관리, 맞춤형 통합자금관리시스템 구축, 임직원 전용 신용대출 상품 출시 및 국가유산 보존을 위한 협력사업 등 기관 맞춤형 서비스를 제공하기로 했다.

이귀영 원장은 "양사가 협업해 한국의 전통문화를 세계적으로 알리기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

김영일 부행장은 "이번 협약은 전통문화 가치를 함께 지키는 파트너십"이라며 "앞으로도 신뢰할 수 있는 금융 환경을 조성하기 위해 다양한 기관과 협업할 예정이다"라고 말했다.

dedanhi@newspim.com