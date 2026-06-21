속초시, 11개 급수구역 상수도 관망 단계시험 추진...24일부터 7월17일까지

AI 핵심 요약beta
- 속초시가 21일 상수도 관망 관리용 단계시험을 실시한다고 밝혔다.
- 이번 시험은 새벽에 밸브를 순차 폐쇄해 누수 구간을 진단한다.
- 속초시는 6월 24일부터 7월 17일 사이 6일간 시행한다.
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[속초=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 속초시는 효율적인 상수도 관망 관리를 위해 단계시험을 실시한다고 21일 밝혔다.
이번 시험은 상수도 내 누수 구간을 정밀하게 진단하는 데 목적이 있으며 수도 사용량이 적은 새벽 시간대에 급수구역 내 밸브를 단계적으로 폐쇄해 유량과 수압의 변화를 분석하는 방식이다.
단계시험은 2025년부터 시행 중인 '속초시 상수도관망 전문 유지관리 용역'의 일환으로 진행되며 전체 26개 급수구역 중 11개 급수구역을 대상으로 6월 24일부터 7월 17일 사이에 총 6일간 시행된다.
시험 시간은 오전 0시 5분부터 오전 5시까지로 단수는 각 급수구역별로 순차적으로 진행된다. 구역별 단수 시간은 약 5~10분으로 예상된다.
속초시는 주민의 불편을 최소화하기 위해 동 주민센터를 통해 단수 일정을 사전에 홍보할 예정이다. 또한 단계시험이 끝난 후에는 수돗물이 탁해지거나 부유물이 발생할 수 있어 수돗물을 충분히 흘려보낸 뒤 사용해 줄 것을 당부했다.
이병선 속초시장은 "시민들이 안심하고 깨끗한 수돗물을 공급받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com