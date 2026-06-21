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우현의 한미동맹친선협회장, 롬바르도 미2사단장 한국이름 작명식

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  • 한미동맹친선협회가 21일 롬바르도 미2사단장에게 한국이름 노창수를 지어 전달했다.
  • 협회는 슈나이더 태평양공군사령관에게도 신태우라는 한국이름을 작명해 증정하며 한미동맹 강화를 당부했다.
  • 협회는 음악회·묘지 참배·대화 채널 등 민간 교류로 한미동맹과 인도태평양 평화·안보 증진 활동을 이어가겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2년 임기 마치고 곧 이임하는
롬바르드 소장에 '노창수' 전달
슈나이더 태평양공군사령관에게
'신태우' 한글 이름 지어 증정해
"더욱 한미동맹 기여해 달라" 요청

[서울=뉴스핌] 김종원 선임기자 = 한미동맹친선협회(회장 우현의)가 찰스 롬바르도 주한 미2사단장/한미연합사단장(소장)에게 노창수(盧昌秀) 한국 이름을 지어 전달했다.

한미동맹친선협회는 21일 조만간 이임하는 롬바르도 사단장에게 성은 노(盧) 씨로 하고 이름은 번성할 창(昌), 빼어날 수(秀)로 작명했다고 밝혔다.

한국이름은 지난 18일 미2사단 자문위원 회의 후 환송식에서 전달했다. 

우현의(왼쪽) 한미동맹친선협회장이 지난 18일 찰스 롬바르도 주한 미2사단장/한미연합사단장(소장)에게 노창수(盧昌秀) 한국 이름을 지어 전달식을 하고 있다. [사진=한미동맹친선협회]

◆"굳건한 한미동맹 강화에 더욱 힘써 달라"

뛰어난 리더십으로 한미동맹 번영과 발전에 이바지해 한반도 평화에 기여하기를 바라는 의미라고 협회는 설명했다.

우현의 회장은 "앞으로도 굳건한 한미동맹 강화에 더욱 힘써 달라"고 요청했다.

롬바르도 사단장은 "한국에서 근무하는 동안 한국과 미국, 한미동맹을 지키기 위해 복무하게 된 것을 너무나도 크나큰 영광으로 생각한다"고 말했다.

롬바르도 사단장의 큰 아버지 티모시 롬바르도는 미 육군사관학교를 나와 미 2사단 38-3대대 중대장으로 참전했다가 1950년 9월 한국전쟁에서 전사했다.

주한 미군기지가 평택으로 이전하기 전에 있었던 용산 미군기지 부대 연병장 이름이 '롬바르드 필드'였다.

롬바르드 사단장의 큰 아버지의 한반도 평화를 위한 희생정신을 기리기 위해 명명했다.

이임하는 롬바르도 소장은 사우스웨스트 미주리주립대를 졸업하고 기갑장교로 임관했다. 2024년 6월 주한 미2사단장에 취임해 2년 동안 근무했다.

협회는 지난 2월 한미동맹재단(회장 임호영 전 한미연합사 부사령관)·주한미군전우회(KDVA·회장 로버트 에이브럼스 전 주한미군사령관 겸 한미연합사령관)와 함께 미 인도·태평양사령부와 구성군사령부, 안보 관련 기관을 찾아 한미 군사동맹을 보다 굳건히 했다.

역내 전략 환경 변화와 북한 핵·미사일 위협 대응, 확장억제 실행력 제고, 연합 대비태세 유지, 동맹 간 전략 공조 강화 필요성에 대한 심도 있는 논의를 했다.

우현의(왼쪽) 한미동맹친선협회장이 지난 2월 태평양공군사령부 방문 계기에 케빈 브루스 슈나이더(대장) 사령관에게 신태우(申太宇) 한글 이름을 지어 증정식을 하고 있다. [사진=한미동맹친선협회]

◆한미동맹친선협회 "한미동맹 지속 발전 기여"

특히 협회는 태평양공군사령부 방문 계기에 케빈 브루스 슈나이더(대장) 사령관에게 신태우(申太宇) 한글 이름을 지어 증정했다.

한국에서 2차례나 근무한 슈나이더 대장에게 협회와 한미동맹재단은 마음과 뜻이 크고 세상을 포용할 수 있는 인물이라는 의미를 담아 작명했다.

신(申)은 평택 신 씨, 클 태(太), 집 우(宇)로 포용적 리더십과 한미동맹의 미래지향적 협력을 상징했으며 인도태평양 지역의 평화를 위해 하늘을 수호한다는 의미도 함께 담았다고 협회는 설명했다.

협회는 한미동맹재단과 함께 금난새 지휘자가 이끄는 오케스트라와 2차 세계대전 항복문서 조인식이 열린 미주리함(USS Missouri)에서 한미동맹 친선음악회도 열었다. 김종섭 삼익악기 회장을 비롯한 한미동맹재단 후원 기업들의 지원으로 마련됐다.

주한미군에서 복무한 전우회 장병들을 비롯해 지역 교민과의 유대도 강화했다. 펀치볼 국립묘지도 찾아 한국전쟁을 비롯해 자유와 평화를 위해 헌신한 미군 장병들의 숭고한 희생을 기렸다.

한미동맹재단 주관으로 함께 참여한 협회는 앞으로도 한미동맹의 지속적 발전과 인태지역 평화·안보 증진을 위한 다양한 활동을 민간 차원에서 적극 추진해 나갈 예정이다.

kjw8619@newspim.com

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'술 파티 위증' 이화영 징역 4개월 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 이화영 전 경기도 평화부지사가 이른바 '연어 술파티' 의혹을 국회에서 증언한 혐의로 1심에서 실형을 선고받았다. 함께 재판에 넘겨진 정치자금법 위반 혐의는 무죄로 판단됐고, 대북 지원 사업 관련 직권남용 등 혐의는 공소기각됐다. 수원지법 형사11부는 20일 이 전 부지사에 대한 국민참여재판 선고 공판에서 국회증언감정법상 위증 혐의를 유죄로 보고 징역 4개월을 선고했다. 정치자금법 위반 혐의에는 무죄를 선고했다. 직권남용 권리행사방해와 위계공무집행방해, 지방재정법 위반 혐의에 대해서는 공소를 기각했다. 이화영 전 경기도 평화부지사 [뉴스핌DB] 이 전 부지사는 2024년 10월 국회 법제사법위원회 청문회에 증인으로 출석해 수원지검 검사실에서 진술 조작을 위한 '연어 술파티'가 있었다는 취지로 증언한 혐의를 받았다. 이번 재판에서 해당 증언이 허위였는지가 핵심 쟁점으로 다뤄졌다. 배심원단 7명은 전날 오후 6시부터 9시간30분가량 평의를 진행했다. 위증 혐의에 대해서는 유죄 4명, 무죄 3명으로 의견이 갈렸다. 재판부는 검사실에 있었던 관련자들의 진술이 대체로 일관되고 서로 부합하는 반면, 이 전 부지사의 진술은 일관성과 신빙성이 부족하다고 보고 유죄 판단을 내렸다. 김성태 전 쌍방울 회장과 관련된 이른바 '쪼개기 후원' 공모 의혹은 무죄로 결론났다. 배심원단은 정치자금법 위반 혐의가 합리적 의심을 배제할 정도로 입증되지 않았다는 데 만장일치 의견을 냈고, 재판부도 이를 받아들였다. 대북 묘목·밀가루 지원 사업과 관련한 직권남용 등 혐의에서는 재판부가 직권으로 공소기각을 선고했다. 배심원단은 공소권 남용 여부에 대해 다수 의견으로 부정적인 판단을 냈지만, 재판부는 관련 사건의 기소 과정을 문제 삼았다. 재판부는 신명섭 전 경기도 평화협력국장 사건을 언급하며 검찰이 신 전 국장을 기소할 당시 이 전 부지사와의 공범 관계를 뒷받침할 증거가 충분하지 않았는데도 공소장에 공모 관계를 적었다고 봤다. 이어 "이 전 부지사가 정식으로 기소되기 전 타인의 재판에서 먼저 유죄 취지 판단을 받게 한 것은 방어권 보장 원칙에 어긋나는 공소권 남용"이라고 판단했다. 이 전 부지사 측은 선고 직후 항소 방침을 드러냈다. 변호인단은 국회 청문회에서 장시간 이어진 증언 가운데 술 반입과 관련한 짧은 부분만 떼어내 기소한 것은 무리한 처분이라고 주장했다. 또 이 전 부지사가 본인의 기억에 근거해 증언한 만큼 고의적인 위증으로 보기 어렵다고 반박했다. 직권남용 등 혐의에 대해서도 항소심에서 다시 판단을 구하겠다는 입장이다. 변호인단은 "배심원단이 실체적 쟁점에서는 무죄 취지로 판단했는데 재판부가 절차적 이유로 공소기각을 선고했다"며 "항소심에서 무죄 판단을 받겠다"고 말했다. 이번 국민참여재판은 지난 8일부터 주말을 제외하고 열흘 동안 진행됐다. 국민참여재판으로는 이례적으로 긴 심리 끝에 선고가 내려졌다. 앞서 검찰은 결심 공판에서 위증과 직권남용 등 혐의에 징역 2년을, 정치자금법 위반 혐의에는 벌금 500만원을 구형했다. 이 전 부지사는 쌍방울 대북송금 사건 등으로 대법원에서 징역 7년 8개월이 확정돼 수감 중이다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-20 09:53

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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