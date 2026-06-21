오세훈 "이재명 대통령에 면담 요청…주택시장 문제 설명하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 서울시장이 20일 이재명 대통령에게 부동산·전세 정책 논의를 위한 면담을 요청했다고 밝혔다.
- 오 시장은 2031년까지 31만가구 착공 계획을 설명하고 전세 제도 부정 인식이 집값 폭등으로 이어질 수 있다고 우려했다.
- 그는 중앙정부와 서울시의 부동산 공급 공조 필요성을 강조하며 이 대통령의 기존 정책 기조 고수와 지지율 하락을 문제 삼았다.
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"전세를 사금융으로 보면 정책 신호에 시장 더 불안"
"서울시와 공급정책 호흡 맞춰야 서민 부담 줄어"
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 오세훈 서울시장이 부동산 공급과 전세 제도 문제를 논의하기 위해 이재명 대통령에게 면담을 요청했다고 밝혔다. 서울시가 추진 중인 재개발·재건축 공급 계획을 설명하고 정부의 주택 정책 방향에 대한 의견을 전달하겠다는 취지다.
오 시장은 지난 20일 오후 TV조선 '강적들'에 출연해 "이미 확보한 수백 개의 재개발·재건축 단지들이 순조롭게 진행되면 2031년까지 31만 가구 착공이 가능하다는 보고를 받았다"고 말했다.
이어 "대통령실에 국무회의 전에 한 번 불러달라고 요청해 놨다"며 "국무회의에서 따지는 방식이 아니라 30분 정도만 따로 이야기할 기회를 주면 주택시장 문제점을 조곤조곤 말씀드리고 싶다"고 밝혔다.
오 시장은 이 대통령이 전세 제도에 부정적인 인식을 보이는 데 대해서도 우려를 나타냈다. 그는 "전세 덕분에 집을 산 분들도 있었고, 전세를 통해 자금을 축적한 분들도 있었다"며 "정책 방향을 그렇게 설정한다고 공언하는 순간 더 폭등할 수밖에 없다"고 주장했다.
그러면서 "이 부분이 정말 큰 걱정거리"라며 "그 점을 설득하기 위해 대통령을 뵙고 싶은 것"이라고 말했다.
오 시장은 부동산 공급 문제에서 중앙정부와 서울시의 정책 공조가 필요하다고 강조했다. 그는 "정부 기조대로 계속 가져가면 정말 서민들은 피눈물 난다"며 "부동산 공급 문제에 대해 서울시와 호흡이 맞아야 한다"고 밝혔다.
이 대통령의 최근 지지율 하락에 대해서는 "1주년 기자회견 이후 대폭 하락했다고 생각한다"며 "민심의 경고를 느낀다고 말해 놓고 기존 정책 기조를 그대로 가겠다고 한 점이 문제"라고 지적했다.
chanw@newspim.com