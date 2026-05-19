오세훈 "부동산 '삼중참사'...대통령 사과하고 결단해야"

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 서울시장 후보가 19일 이재명 정부의 부동산 정책 실패를 비판하며 대통령의 사과와 결단을 촉구했다.
- 오 후보는 트리플 급등을 국민의 삼중참사라 규정하고 수요억제 위주 미봉책과 전세·전월세 폭등, 외국인 알짜 매물 매수를 문제로 지적했다.
- 그는 부동산 정책 라인 전면 교체와 탈민주당, 민간 공급 활성화 의지 천명을 주문하며 정책 노선 수정을 요구했다.
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인사 교체·탈민주당·민간 공급 확대 등 촉구
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시장 선거에 출마한 오세훈 후보가 19일 정부의 부동산 정책을 강하게 비판하며 대통령의 사과와 결단을 촉구했다.
오 후보는 이날 페이스북을 통해 "이재명 정부의 부동산 정책은 실패로 판명되고 있다"며 최근 주택 매매·전세·월세 가격이 동시에 상승하는 이른바 '트리플 급등' 상황을 "국민에게는 혹독한 삼중참사"라고 주장했다.
그는 "확실한 공급 의지와 민간 공급 활성화 대책이 담보되지 않은 상태에서 먼저 수요부터 틀어막는 '미봉책'이 가져온 필연적 결과"며 "초반 강남, 용산 등 일부 지역의 매매가 하락은 정책 성공처럼 착시를 일으켰다"고 지적했다.
이어 "전세 물량이 증발하고 전월세 가격 상승이 폭등하면 전반적인 주택 가격을 밀어 올릴 수밖에 없는 시장 구조는 그대로"라고 강조했다.
또 최근 외국인이 급매물 주택을 매수했다는 보도를 언급하며 "국민이 대출과 실거주 규제로 기회를 놓친 사이 외국인들이 알짜 매물을 '줍줍'하고 있다"고 비판했다.
오 후보는 대통령을 향해 세 가지 조치를 요구했다. 그는 "부동산 정책 관련 인사를 전면 교체하고 부동산 정책만큼은 탈(脫)민주당하라"며 "대통령이 국민 앞에 사과하고 민간 공급 활성화 의지를 청명해 시장 불안을 잠재울 수 있도록 하라"고 말했다.
아울러 "정책 실패를 받아들이고 노선을 수정하는 것도 국정의 과정"이라며 "대통령의 결단을 촉구한다"고 덧붙였다.
hyeng0@newspim.com