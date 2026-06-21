한국투자증권, 글로벌 운용사 13곳 초청

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 19일 글로벌 운용사 CEO 초청행사를 열었다
- 행사에서 글로벌 투자상품 공급 확대와 협력 강화 방안을 논의했다
- 국내 고객 기반을 활용해 해외 운용사와 협력해 글로벌 투자상품을 늘리기로 했다
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칼라일·JP모간·맨그룹·피델리티 등 참석
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 지난 19일 서울 여의도 63빌딩에서 글로벌 자산운용사 13곳의 대표와 주요 임원을 초청해 '글로벌 운용사 CEO 초청행사'를 열었다고 21일 밝혔다.
행사는 글로벌 투자상품 공급 확대와 전략적 협력 강화를 위해 마련됐다. 한국투자증권은 자사 리테일 자산관리 역량과 글로벌 운용사의 투자 전문성을 결합해 국내 투자자에게 글로벌 투자상품을 제공하는 방안을 논의했다고 설명했다.
이날 행사에는 칼라일, JP모간, 맨그룹, 피델리티 등 글로벌 운용사의 한국 대표와 아시아 지역 총괄 임원들이 참석했다. 참석자들은 글로벌 투자시장 변화와 자산배분 트렌드를 공유하고, 한국 투자자에게 적합한 글로벌 투자상품 발굴과 공급 확대 방안을 논의했다.
해외 투자시장 개척을 위한 네트워크 협력, 공동 마케팅, 투자 인사이트 교류 등 협업 방안도 논의 대상에 포함됐다. 한국투자증권은 글로벌 운용사들이 한국 리테일 자산관리 시장에 관심을 두고 협력을 확대하고 있다고 설명했다.
한국투자증권은 국내 고객 기반과 판매 채널을 바탕으로 글로벌 운용사의 한국 시장 진출 과정에서 협력 창구 역할을 하고 있다. 회사는 글로벌 운용사의 투자 전략과 상품을 국내 투자자에게 소개하는 방식으로 글로벌 투자상품 라인업을 확대하고 있다.
김성환 한국투자증권 사장은 "고객에게 새로운 투자 기회를 제공하기 위해서는 글로벌 시장을 먼저 읽고 투자 상품을 확보하는 것이 중요하다"며 "글로벌 운용사들과의 전략적 협력을 강화해 국내 투자자들이 글로벌 투자 기회에 접근할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com