[중국증시 주간 포인트] ②CPEO 2026 개최, 중국산 C919 최초 국제선, 전고체 배터리 대회, CIES 2026 개최, A주∙홍콩∙뉴욕 기술주 상장사 실적 발표 등

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(8월 10일~8월 16일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △美 7월 물가지수 발표 '연준 금리 시그널' △'유니트리' 상장 카운트다운, 신규 청약 진행 △구글 '메이드 바이 구글' 개최, 신제품 공개 △샌디스크 '투자자의 날', 메모리 로드맵 공개 △딥시크 "API 서비스 가격 큰 폭 인상" △8월 중순 재사용로켓 '주췌3호-야오2' 발사 △빌 게이츠 방한, 한국 기업과 SMR 협력 논의 △'구광모와 젠슨 황' 재회동, AI 협력 구체화 전망 △CXMT, 'MSCI 중국 전종목지수' 편입 △A주 보호예수 물량 해제 집중 주간 △CPEO 2026 개최, 'AI 시대 속 헬스케어' △중국산 여객기 'C919', 첫 국제 노선 운항 △전고체 배터리 관련 국내외 행사 개최 △에너지 저장대회 'CIES 2026' 개최 △A주∙홍콩∙뉴욕 상장사 실적발표 집중 등을 꼽았다.

◆ 국내외 산업·경제 관련 중대 이벤트

1. CPEO 2026 개최, 'AI 시대 속 헬스케어'

중국의 건강산업·헬스케어 분야 대형 산업 대회 '건강산업 생태대회(西普會∙CPEO) 2026'이 8월 11일부터 16일까지 하이난 보아오에서 개최된다. 이번 대회의 주제는 'AI 시대로의 진입 — 건강산업의 패러다임 혁명과 경로 선택'이다.

2. 중국산 여객기 'C919', 첫 국제 노선 운항

8월 12일부터 중국국제항공이 운항하는 중국 베이징~몽골 수도 울란바토르 노선에 중국이 개발한 최초의 여객기 'C919'가 투입된다. 해당 노선은 C919가 운항하는 첫 국제선이 된다.

[사진 = COMAC] 중국상용항공기유한책임공사(中國商用飛機有限責任公司∙COMAC)이 개발한 'C919' 여객기

3. 전고체 배터리 관련 국내외 행사 개최

'제6회 글로벌 전고체배터리 연례 서밋'이 8월 11일부터 12일까지 미국 시카고에서 개최된다.

이와 함께 중국에서는 '2026 SMM 배터리 기술산업대회'가 8월 13일부터 14일까지 후난성 창사에서 열린다.

두 행사에서는 전고체배터리 소재와 장비의 최신 발전 상황이 중점적으로 논의될 예정이다.

4. 에너지 저장대회 'CIES 2026' 개최

'제16회 중국 국제 에너지저장대회(CIES 2026)'가 2026년 8월 9일부터 11일까지 저장성 항저우 인터컨티넨털 호텔에서 개최된다.

대회 주제는 '전원·전력망·부하·저장, 컴퓨팅과 전력의 협력'이며, 중국화학물리전원산업협회(CIAPS)가 주최한다.

◆ A주∙홍콩∙뉴욕 상장사 실적발표 집중

1. A주 실적 발표

이번 주는 중국 기업의 중간 실적 시즌이 가장 밀집된 한 주다. 특히, 8월 15일(이하 현지시간) 하루에만 126개 A주 기업이 집중적으로 실적을 발표해 중간 실적 시즌 가운데 거래가 가장 혼잡한 날 중 하나가 될 전망이다.

우선 중국 GPU 제조사 무어스레드(摩爾線程∙Moore Threads 688795.SH)가 10일 상장 이후 첫 반기 실적 발표에 나서고 플래시 메모리 및 D램(DRAM) 연구개발업체 강파룡(江波龍∙LONGSYS 301308.SZ)이 11일 상반기 메모리 사이클의 탄력성을 검증하며, 전자장비 연구개발 선두기업 부사강산업인터넷(工業富聯∙Fii Foxconn, 601138.SH)이 12일 상반기 AI 서버 위탁생산 물량 증가 여부를 확인하게 된다.

하이엔드 프로세서 연구개발 업체 해광정보(海光信息∙HYGON∙하이곤, 688041.SH)는 중국산 중앙처리장치(CPU)와 도메인컨트롤유닛(DCU) 선두기업으로서 14일 반기 실적을 공개한다.

15일에는 고량주(백주) 대장주 귀주모태(貴州茅臺 600519.SH)를 시작으로 동박적층판(CCL, Copper Clad Laminate) 제조사 생익과기(生益科技∙SYTECH 600183.SH), 인쇄회로기판(PCB) 연구개발 전담 자회사인 생익전자(生益電子∙SYE 688183.SH), 광섬유 커넥터와 광수동 부품 개발업체 태진광통신(太辰光∙T&S 300570.SZ), 중고급 전자 등급 유리섬유 직물 생산업체 굉화과기(宏和科技∙Grace Fabric 603256.SH) 등 AI 컴퓨팅 업스트림 소재주가 줄줄이 반기 실적 발표에 나선다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 무어스레드(688795.SH), 부사강산업인터넷(601138.SH), 해광정보(688041.SH), 귀주모태(600519.SH)

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2026.07.10 pxx17@newspim.com

2. 홍콩주 실적 발표

홍콩증시의 최대 관심사는 오는 12일 20시에 공개되는 텐센트홀딩스(騰訊∙Tencent 0700.HK)의 2분기 실적이다. 홍콩증시 핵심 대형주인 만큼 시장은 AI 자본지출 규모, 게임 사업 회복, 위챗 동영상 계정의 상업화 진전에 주목하고 있다.

징둥그룹(JD닷컴∙JD JD.US/9618.HK)의 2분기 실적은 13일 20시에 발표된다. 물류업체 JD로지스틱스(京東物流∙JD Logistics 2618.HK), 온라인 헬스케어 업체 JD헬스(京東健康∙JD Health 6618.HK), 산업 공급망 및 서비스업에 관여하는 징둥 인더스트리얼스(京東工業∙JD Industrials 7618.HK) 등 징둥그룹 산하의 자회사들도 동시에 실적을 공개한다.

중국 최대 파운드리 SMIC(中芯國際∙중신궈지 688981.SH/0981.HK)는 13일 장 마감 후 실적을 발표하고 14일 실적 설명회를 진행한다. 중국 2위 파운드리 화훙훙리(華虹宏力∙HUAHONG GRACE 688347.SH/1347.HK, 2026년 6월 8일부터 기존 화훙반도체에서 화훙훙리로 기업명 변경) 또한 13일 실적을 공개한다. 이를 통해 중국 웨이퍼 파운드리 업황과 국산 대체의 실현 여부를 점검해볼 수 있는 계기가 될 전망이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 텐센트(0700.HK), 징둥그룹(JD.US/9618.HK), SMIC(688981.SH/0981.HK), 화훙훙리(688347.SH/1347.HK)

3. 미국 기술주 실적

이번 주 미국 증시 실적 발표의 관심은 AI 인프라 산업체인에 집중될 전망이다.

8월 11일 화요일 장 마감 후(이하 현지시간) 광 반도체 기업 루멘텀(Lumentum, LITE.US)과 AI 컴퓨팅 임대 선두업체 코어위브(CoreWeave, CRWV.US)의 실적 콘퍼런스콜이 진행된다.

AI 서버 제조사 슈퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, SMCI.US)도 같은 날 실적을 발표한다. 슈퍼마이크로컴퓨터는 7월 21일 사전 발표를 통해 4분기 매출총이익률 가이던스를 기존 8.2~8.4%에서 15~17%로 상향했다.

12일 수요일에는 네트워크 장비 제조사 시스코(Cisco, CSCO.US)와 미국 광학·레이저 부품 제조사 코히어런트(Coherent, COHR.US)가 장 마감 후 동시에 실적을 발표한다. 네트워크 장비와 광모듈 업종의 실적을 통해 AI 네트워크 자본지출을 검증하게 된다.

13일 목요일에는 세계 최대 반도체 장비 업체 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, AMAT.US)가 장 마감 후 실적을 발표한다. DRAM과 첨단 패키징 장비 수요가 반도체 장비 업종의 방향을 결정할 전망이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 코어위브(CRWV.US), 시스코(CSCO.US), 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT.US)

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