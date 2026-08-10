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[중국증시 주간 포인트] ②CPEO 2026 개최, 중국산 C919 최초 국제선, 전고체 배터리 대회, CIES 2026 개최, A주∙홍콩∙뉴욕 기술주 상장사 실적 발표 등

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AI 핵심 요약

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  • 중국 매체가 10일 CPEO 2026과 C919 첫 국제선 등을 꼽았다.
  • 이번 주 CPEO 2026과 전고체배터리 행사, CIES 2026이 열린다.
  • 텐센트·SMIC·미국 기술주 실적이 잇따라 공개된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 8월 10일 오전 00시00분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(8월 10일~8월 16일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △美 7월 물가지수 발표 '연준 금리 시그널' △'유니트리' 상장 카운트다운, 신규 청약 진행 △구글 '메이드 바이 구글' 개최, 신제품 공개 △샌디스크 '투자자의 날', 메모리 로드맵 공개 △딥시크 "API 서비스 가격 큰 폭 인상" △8월 중순 재사용로켓 '주췌3호-야오2' 발사 △빌 게이츠 방한, 한국 기업과 SMR 협력 논의 △'구광모와 젠슨 황' 재회동, AI 협력 구체화 전망 △CXMT, 'MSCI 중국 전종목지수' 편입 △A주 보호예수 물량 해제 집중 주간 △CPEO 2026 개최, 'AI 시대 속 헬스케어' △중국산 여객기 'C919', 첫 국제 노선 운항 △전고체 배터리 관련 국내외 행사 개최 △에너지 저장대회 'CIES 2026' 개최 △A주∙홍콩∙뉴욕 상장사 실적발표 집중 등을 꼽았다.

◆ 국내외 산업·경제 관련 중대 이벤트 

1. CPEO 2026 개최, 'AI 시대 속 헬스케어' 

중국의 건강산업·헬스케어 분야 대형 산업 대회 '건강산업 생태대회(西普會∙CPEO) 2026'이 8월 11일부터 16일까지 하이난 보아오에서 개최된다. 이번 대회의 주제는 'AI 시대로의 진입 — 건강산업의 패러다임 혁명과 경로 선택'이다.

2. 중국산 여객기 'C919', 첫 국제 노선 운항

8월 12일부터 중국국제항공이 운항하는 중국 베이징~몽골 수도 울란바토르 노선에 중국이 개발한 최초의 여객기 'C919'가 투입된다. 해당 노선은 C919가 운항하는 첫 국제선이 된다. 

[사진 = COMAC] 중국상용항공기유한책임공사(中國商用飛機有限責任公司∙COMAC)이 개발한 'C919' 여객기

3. 전고체 배터리 관련 국내외 행사 개최

'제6회 글로벌 전고체배터리 연례 서밋'이 8월 11일부터 12일까지 미국 시카고에서 개최된다.

이와 함께 중국에서는 '2026 SMM 배터리 기술산업대회'가 8월 13일부터 14일까지 후난성 창사에서 열린다.

두 행사에서는 전고체배터리 소재와 장비의 최신 발전 상황이 중점적으로 논의될 예정이다.

4. 에너지 저장대회 'CIES 2026' 개최

'제16회 중국 국제 에너지저장대회(CIES 2026)'가 2026년 8월 9일부터 11일까지 저장성 항저우 인터컨티넨털 호텔에서 개최된다.

대회 주제는 '전원·전력망·부하·저장, 컴퓨팅과 전력의 협력'이며, 중국화학물리전원산업협회(CIAPS)가 주최한다.

◆ A주∙홍콩∙뉴욕 상장사 실적발표 집중

1. A주 실적 발표

이번 주는 중국 기업의 중간 실적 시즌이 가장 밀집된 한 주다. 특히, 8월 15일(이하 현지시간) 하루에만 126개 A주 기업이 집중적으로 실적을 발표해 중간 실적 시즌 가운데 거래가 가장 혼잡한 날 중 하나가 될 전망이다.

우선 중국 GPU 제조사 무어스레드(摩爾線程∙Moore Threads 688795.SH)가 10일 상장 이후 첫 반기 실적 발표에 나서고 플래시 메모리 및 D램(DRAM) 연구개발업체 강파룡(江波龍∙LONGSYS 301308.SZ)이 11일 상반기 메모리 사이클의 탄력성을 검증하며, 전자장비 연구개발 선두기업 부사강산업인터넷(工業富聯∙Fii Foxconn, 601138.SH)이 12일 상반기 AI 서버 위탁생산 물량 증가 여부를 확인하게 된다.

하이엔드 프로세서 연구개발 업체 해광정보(海光信息∙HYGON∙하이곤, 688041.SH)는 중국산 중앙처리장치(CPU)와 도메인컨트롤유닛(DCU) 선두기업으로서 14일 반기 실적을 공개한다.

15일에는 고량주(백주) 대장주 귀주모태(貴州茅臺 600519.SH)를 시작으로 동박적층판(CCL, Copper Clad Laminate) 제조사 생익과기(生益科技∙SYTECH 600183.SH), 인쇄회로기판(PCB) 연구개발 전담 자회사인 생익전자(生益電子∙SYE 688183.SH), 광섬유 커넥터와 광수동 부품 개발업체 태진광통신(太辰光∙T&S 300570.SZ), 중고급 전자 등급 유리섬유 직물 생산업체 굉화과기(宏和科技∙Grace Fabric 603256.SH) 등 AI 컴퓨팅 업스트림 소재주가 줄줄이 반기 실적 발표에 나선다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 무어스레드(688795.SH), 부사강산업인터넷(601138.SH), 해광정보(688041.SH), 귀주모태(600519.SH)

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2026.07.10 pxx17@newspim.com

2. 홍콩주 실적 발표

홍콩증시의 최대 관심사는 오는 12일 20시에 공개되는 텐센트홀딩스(騰訊∙Tencent 0700.HK)의 2분기 실적이다. 홍콩증시 핵심 대형주인 만큼 시장은 AI 자본지출 규모, 게임 사업 회복, 위챗 동영상 계정의 상업화 진전에 주목하고 있다.

징둥그룹(JD닷컴∙JD JD.US/9618.HK)의 2분기 실적은 13일 20시에 발표된다. 물류업체 JD로지스틱스(京東物流∙JD Logistics 2618.HK), 온라인 헬스케어 업체 JD헬스(京東健康∙JD Health 6618.HK), 산업 공급망 및 서비스업에 관여하는 징둥 인더스트리얼스(京東工業∙JD Industrials 7618.HK) 등 징둥그룹 산하의 자회사들도 동시에 실적을 공개한다. 

중국 최대 파운드리 SMIC(中芯國際∙중신궈지 688981.SH/0981.HK)는 13일 장 마감 후 실적을 발표하고 14일 실적 설명회를 진행한다. 중국 2위 파운드리 화훙훙리(華虹宏力∙HUAHONG GRACE 688347.SH/1347.HK, 2026년 6월 8일부터 기존 화훙반도체에서 화훙훙리로 기업명 변경) 또한 13일 실적을 공개한다. 이를 통해 중국 웨이퍼 파운드리 업황과 국산 대체의 실현 여부를 점검해볼 수 있는 계기가 될 전망이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 텐센트(0700.HK), 징둥그룹(JD.US/9618.HK), SMIC(688981.SH/0981.HK), 화훙훙리(688347.SH/1347.HK)

3. 미국 기술주 실적

이번 주 미국 증시 실적 발표의 관심은 AI 인프라 산업체인에 집중될 전망이다.

8월 11일 화요일 장 마감 후(이하 현지시간) 광 반도체 기업 루멘텀(Lumentum, LITE.US)과 AI 컴퓨팅 임대 선두업체 코어위브(CoreWeave, CRWV.US)의 실적 콘퍼런스콜이 진행된다.

AI 서버 제조사 슈퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, SMCI.US)도 같은 날 실적을 발표한다. 슈퍼마이크로컴퓨터는 7월 21일 사전 발표를 통해 4분기 매출총이익률 가이던스를 기존 8.2~8.4%에서 15~17%로 상향했다.

12일 수요일에는 네트워크 장비 제조사 시스코(Cisco, CSCO.US)와 미국 광학·레이저 부품 제조사 코히어런트(Coherent, COHR.US)가 장 마감 후 동시에 실적을 발표한다. 네트워크 장비와 광모듈 업종의 실적을 통해 AI 네트워크 자본지출을 검증하게 된다.

13일 목요일에는 세계 최대 반도체 장비 업체 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, AMAT.US)가 장 마감 후 실적을 발표한다. DRAM과 첨단 패키징 장비 수요가 반도체 장비 업종의 방향을 결정할 전망이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 코어위브(CRWV.US), 시스코(CSCO.US), 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT.US) 

* 함께 볼 기사 : [중국증시 주간 포인트] ①美 연준 금리 시그널, 유니트리 신규 청약, 메이드 바이 구글, 딥시크 가격인상, 재사용 로켓 발사, CMXT MSCI 지수 편입 등

pxx17@newspim.com

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李대통령 지지율 43.3% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 4주 연속 하락하며 취임 후 최저로 집계됐다는 여론조사 결과가 10일 나왔다. 부동산 세제 개편과 검사 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안 등이 악재로 작용했다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3∼7일 전국 18세 이상 2514명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.6%포인트(p) 떨어진 43.3%로 집계됐다. 반대로 부정평가는 53.0%로 조사됐다. 지난주 대비 2.5%p 올랐다. 부정 평가는 2주 연속 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.0%p) 밖에서 긍정 평가를 앞섰다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 3.6%였다. 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대] 지역별로는 보수 성향이 강한 영남권보다 서울에서 가장 많이 떨어졌다. 서울에서의 긍정 평가는 전주보다 5.9%p 내려간 36.8%를 기록했다. 대구·경북은 29.8%, 부산·울산·경남은 38.7%로, 전주 대비 각각 5.5%p, 4.8%p 떨어졌다. 리얼미터는 "부동산 세제 개편과 형사소송법 개정 논란, 육사 쿠데타 발언 후폭풍에 더해 폭염과 경제 불안 요인까지 중첩됐다"며 "서울, 보수층, 고령층을 중심으로 이탈이 확대돼 긍정평가 하락세가 4주 연속 지속됐다"고 분석했다. 8월 1주차 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 지난 6∼7일 전국 18세 이상 1007명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 44.6%, 국민의힘이 37.6%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.5%p, 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다. 양당 간 지지율 격차는 7.0%p로 지난주보다는 0.4%p 줄었다. 다만 2주 연속 오차범위 밖에서 민주당이 앞서고 있다. 리얼미터는 민주당에 대해 "부동산 세제 개편 논란과 전당대회 당권 주자 간 계파 갈등 심화로 서울과 20대, 보수층의 지지층이 이탈하면서 지지율이 소폭 하락했다"고 분석했다. 국민의힘에 대해 리얼미터는 "정부 세제 개편안과 형사소송법 개정에 대한 공세로 서울, 대구·경북(TK) 및 보수층이 결집했다"면서도 "당내 징계 내홍과 지도부 실언 악재가 상쇄되면서 지지율은 횡보하는 모습"이라고 진단했다. 조국혁신당·개혁신당의 지지도는 각각 2.9%로 집계됐다. 그 뒤를 진보당(1.5%)이 이었다. 기타 정당은 1.7%, 무당층은 9%였다. 두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 8월 1주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-10 09:57
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오늘 한낮 34도 무더위 계속 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 10일은 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 이어지는 가운데 동해안과 경상권을 중심으로 비가 내리겠다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국에 구름이 많겠으나 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다. 새벽부터 아침 사이 강원동해안·산지와 경북동해안, 부산·울산·경남남해안, 경남중·동부내륙에는 곳에 따라 비가 내리겠다. 제주도에도 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 무더위가 이어지자 시민들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 울산·경북동해안·북동산지 20~60mm, 강원남부동해안·산지와 부산·경남남해안·경남중·동부내륙 5~40mm, 강원중·북부동해안·산지 5~20mm, 제주도 5~10mm다. 아침 최저기온은 21~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다. 낮 최고기온은 27~34도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 33도 ▲수원 33도 ▲춘천 32도 ▲강릉 28도 ▲청주 33도 ▲대전 33도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 32도 ▲부산 32도 ▲울산 30도 ▲제주 31도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-10 06:32

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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