[중국증시 주간 포인트] ①美 연준 금리 시그널, 유니트리 신규 청약, 메이드 바이 구글, 딥시크 가격인상, 재사용 로켓 발사, CMXT MSCI 지수 편입 등

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(8월 10일~8월 16일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △美 7월 물가지수 발표 '연준 금리 시그널' △'유니트리' 상장 카운트다운, 신규 청약 진행 △구글 '메이드 바이 구글' 개최, 신제품 공개 △샌디스크 '투자자의 날', 메모리 로드맵 공개 △딥시크 "API 서비스 가격 큰 폭 인상" △8월 중순 재사용로켓 '주췌3호-야오2' 발사 △빌 게이츠 방한, 한국 기업과 SMR 협력 논의 △'구광모 & 젠슨 황' 재회동, AI 협력 구체화 전망 △CXMT, 'MSCI 중국 전종목지수' 편입 △A주 보호예수 물량 해제 집중 주간 △CPEO 2026 개최, 'AI 시대 속 헬스케어' △중국산 여객기 'C919', 첫 국제 노선 운항 △전고체 배터리 관련 국내외 행사 개최 △에너지 저장대회 'CIES 2026' 개최 △A주∙홍콩∙뉴욕 상장사 실적발표 집중 등을 꼽았다.

◆ 美 7월 물가지수 발표 '연준 금리 시그널'

미국 7월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 12일(현지시간)과 13일 잇따라 공개된다. CPI는 미국 연방준비제도(연준∙Fed)의 9월 금리 방향 경로를 직접적으로 결정하는 지표다.

현재 향후 몇 주간 인플레이션 지표가 예상보다 높게 나오고 시장의 금리 인상 기대가 높아질 경우, 케빈 워시 연준 의장이 9월 통화정책 긴축 전환에 나설 준비가 돼 있다는 보도가 나온 만큼 이번 결과는 향후 금리 방향의 중대 시그널이 될 전망이다.

◆ 국내외 기술 산업 관련 주요 이벤트

1. '유니트리' 상장 카운트다운, 신규 청약 진행

8월 10일 중국 휴머노이드 로봇 제조사 유니트리(宇樹科技∙위수커지∙UNITREE)의 온라인 및 기관 신주 청약이 진행된다.

유니트리의 커촹반 상장은 올해 가장 큰 관심을 받는 기업공개(IPO) 중 하나다.

8월 5일 기관 및 일반 투자자 대상 수요예측을 이미 마쳤으며, 8월 12일에는 납입이 진행된다. 공모가는 주당 150.80위안으로 확정됐으며, 상장 후 예상 시가총액은 610억 위안(약 12조7700억원)에 달할 것으로 추산된다.

[사진 = 유니트리 공식 웨이보] 중국 휴머노이드 로봇 기업 유니트리(宇樹科技∙위수과기∙UNITREE)가 공개한 유인 변형 로봇 'GD01'

2. 구글 '메이드 바이 구글' 개최, 신제품 공개

구글의 연례 하드웨어 신제품 공개 행사인 메이드 바이 구글(Made by Google) 발표회가 12일(현지시간) 뉴욕에서 열린다.

구글은 이 자리에서 픽셀 11 시리즈 4종인 '기본형, 프로, 프로 XL, 프로 폴드'를 출시할 예정이다. 모든 모델에 TSMC의 2나노 공정으로 제조된 텐서(Tensor) G6 프로세서가 탑재되며, 저장용량은 256GB부터 시작한다.

제미나이(Gemini) 생태계와의 통합도 한층 강화된다. 이와 함께 픽셀 워치(Pixel Watch) 5와 픽셀 버즈 프로(Pixel Buds Pro)도 공개된다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 알파벳(GOOGL.US)

3. 샌디스크 '투자자의 날', 메모리 로드맵 공개

8월 13일 21시(현지시간) 메모리 반도체 기업 샌디스크(Sandisk, SNDK.US)의 투자자의 날(Investor Day)이 열린다.

데이비드 괴켈러(David Goeckeler) CEO가 참석하며, 낸드(NAND) 메모리 사이클과 고대역폭플래시(HBF) 메모리 로드맵이 메모리 업종의 방향을 결정할 전망이다. 이는 플래시 메모리 서밋(FMS)에서 드러난 업황 분위기와도 맞물린다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 샌디스크(SNDK.US)

4. 딥시크 "API 서비스 가격 큰 폭 인상"

중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크(DeepSeek∙深度求索∙선두추쒀)는 최근 "딥시크 API 서비스의 가격을 전반적으로 인상할 계획이며, 예상 인상폭은 상당히 클 것으로 보인다"고 밝혔다. 구체적인 방안은 공식 통지를 기준으로 한다.

[사진 = 랜드스페이스 공식 홈페이지] 중국 최초 민영 항공우주 기업인 랜드스페이스(藍箭航天∙Land Space)는 2026년 6월 29일 둥펑(東風)상업항천혁신시험구에서 '주췌(朱雀)3호' 재사용형 야오(遙)2 운반로켓'의 '정적 점화 테스트'를 성공적으로 완료했다.

5. 8월 중순 재사용로켓 '주췌3호-야오2' 발사

상업용 우주 분야에서는 중국 최초의 민영 우주항공 기업으로 성장한 랜드스페이스(藍箭航天∙Land Space)가 개발한 재사용 로켓 '주췌3호(朱雀3·ZQ-3) 야오(遥) 2호'가 8월 중순 발사될 예정이다.

미국 연방항공청(FAA) 항공경보 정보에 따르면 공역 통제 시간대는 8월 11일 오전 7시 40분으로 지정됐으며, 발사 장소는 주취안(酒泉) 둥펑(東風) 상업우주혁신시험구다.

이번 임무는 탑재체 궤도 진입과 1단 VTVL(Vertical Takeoff and Vertical Landing·수직 이착륙) 회수 전 과정을 동시에 검증한다.

성공할 경우 중국 최초로 '착륙용 다리(landing legs)'를 펼쳐 지상에 수직으로 착륙하는 방식으로 회수에 성공한 민영 상업용 로켓이 될 전망이다.

6. 빌 게이츠 방한, 한국 기업과 SMR 협력 논의

8월 14일 소형모듈원전(SMR) 기업 테라파워 창업자인 빌 게이츠 게이츠재단 이사장이 한국을 방문해 SK그룹 및 HD현대와 SMR 협력을 논의할 예정이다.

7. '구광모 & 젠슨 황' 재회동, AI 협력 구체화 전망

금주 구광모 LG그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 실리콘밸리에 위치한 엔비디아 본사에서 회동할 예정이다.

지난 6월 서울 여의도 LG트윈타워 회동 이후 약 두 달 만으로, 양사의 인공지능(AI) 협력이 한층 구체화될 지 주목된다. 지난 회동에서 두 사람은 로봇과 AI 인프라, 자율주행 등 다양한 분야에서 협력을 확대하기로 뜻을 모았다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 엔비디아(NVDA.US)

8. CXMT, 'MSCI 중국 전종목지수' 편입

중국 최대 D램 제조사 창신메모리테크놀로지(長鑫科技∙CXMT 688825.SH)가 MSCI 중국 전종목지수(MSCI China All Shares Index)에 편입됐다.

MSCI는 공시를 통해 CXMT가 IPO 신규 상장에 따라 MSCI 중국 전종목지수에 편입되며, 8월 10일부터 공식 적용된다고 밝혔다.

'MSCI 중국 전종목지수'는 A주·홍콩·해외 상장 중국 기업 등을 지수 구성종목에 포함시켜, 중국 기업 주식시장을 보다 포괄적으로 반영하도록 설계된 지수다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : CXMT(688825.SH)

[AI 이미지 = 배상희 기자]

◆ A주 보호예수 물량 해제 집중 주간

중국 금융정보 제공업체 윈드(Wind) 데이터에 따르면 8월 10일부터 14일까지 총 32개 기업의 보호예수 주식이 순차적으로 해제된다. 해제 물량은 총 23억3200만 주이며, 8월 7일 종가를 기준으로 계산한 해제 대상 주식의 총 시가총액은 285억2200만 위안이다.

해제 시가총액 기준으로 보면 8월 10일이 해제 물량 집중일이다. 이날 17개 기업에서 총 182억9100만 위안 규모의 주식이 해제되며, 다음 주 전체 해제 규모의 64.13%를 차지한다.

8월 7일 종가 기준 해제 시가총액 상위 3개 종목을 살펴보면 루자쭈이(600663.SH)가 71억1000만 위안, 맹고리(301487.SZ)가 30억5800만 위안, 링웨이테크(301373.SZ)가 27억2800만 위안이다.

해제 주식 수 기준으로는 루자쭈이가 7억7900만 주, 내몽고화전(600863.SH)이 5억3600만 주, 맹고리가 1억8700만 주로 상위 3개 종목을 차지한다.

보호예수란 개인투자자 또는 소액투자자를 보호하기 위해 대주주나 일정 지분을 보유한 주요 주주들이 일정기간 주식을 매각하지 못하게 제한하는 제도다. 통상 보호예수 기간이 끝나 물량이 시장에 풀리면 단기적으로 유통 주식수가 늘어나 주가의 하방 압력이 강해질 수 있다.

* 함께 볼 기사 : [중국증시 주간 포인트] ②CPEO 2026 개최, 중국산 C919 최초 국제선, 전고체 배터리 대회, CIES 2026 개최, A주∙홍콩∙뉴욕 기술주 상장사 실적 발표 등

pxx17@newspim.com