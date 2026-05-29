한국투자증권, 글로벌 자산운용사 맨 그룹과 퇴직연금 세미나 진행

글로벌 채권시장 대응 및 DB 적립금 운용 전략 제시

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 지난 27일 글로벌 자산운용사 '맨 그룹(MAN Group)'과 함께 기업 퇴직연금 담당자들을 위한 '2026 퇴직연금 아카데미'를 개최했다고 29일 밝혔다.

한국투자증권에 따르면 세미나는 서울 중구 웨스틴 조선 서울에서 진행됐으며, 최근 급변하는 글로벌 금리 환경과 채권시장 변화에 대응해 국내 기업들이 확정급여형(DB) 퇴직연금 적립금을 안정적이면서도 효율적으로 운용할 수 있도록 전략적 방향을 제시하고자 마련됐다.

7일 웨스틴 조선 서울에서 열린 퇴직연금 아카데미에서 강석원 MAN그룹 한국 대표가 채권 투자 전략에 대해 강연하고 있다. [사진=한국투자증권]

이날 행사의 첫 번째 세션에서는 한국투자증권과 전략적 협력 관계를 맺고 있는 글로벌 운용사 맨 그룹이 참여해 심도 있는 인사이트를 제시했다. 강석원 맨 그룹 한국 대표가 발표자로 나서 올해 상반기 글로벌 채권 시장 동향을 점검하고 이에 따른 투자 전략을 공유했다.

맨 그룹은 절대수익추구형 펀드, 시장 거시 경제 분석(매크로) 전략, 구조화채권, 사모채권 등 다양한 대체투자 전략을 바탕으로 글로벌 투자자들에게 안정적인 수익 포트폴리오를 제시해 온 금융사다. 이번 강연을 통해 제시된 글로벌 우량 채권(크레딧) 다각화 전략은 이미 유럽의 주요 연기금과 아시아 투자자들 사이에서 장기적인 안정성이 검증된 만큼 기업 퇴직연금 담당자들의 운용 부담을 덜어줄 것으로 전망된다고 회사 측은 전했다.

두 번째 세션에서는 이진오 한국투자증권 사모펀드운용부 부서장이 국내 금리 환경을 고려한 맞춤형 설루션을 제안했다. 특히 단기 자금을 활용해 안정적인 수익을 확보하는 '레포(RP) 펀드 운용 전략'을 선보이며 기업들의 눈길을 끌었다.

김도현 한국투자증권 개인고객그룹장은 "국내 DB형 퇴직연금 시장은 지속적인 임금 상승으로 퇴직 부채가 늘어나는 반면, 적립금 대부분이 원리금 보장 상품에만 집중되어 수익률이 정체되는 등 여러 고민을 안고 있다"며 "앞으로도 기업 담당자들의 현실적인 고민에 실질적인 해답을 제시할 수 있도록 다양한 지원 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com