NH농협생명, AI OCR 도입…보험업무 전반 AX 전환 속도

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명이 15일 AI 기반 통합 이미지 시스템 구축을 완료했다고 밝혔다.
- AI OCR로 문서 자동 인식·분류 체계를 구축해 보험업무 전반 디지털 전환과 처리 속도를 높였다고 밝혔다.
- 이미지 처리 고도화로 농축협 영업 현장 문서 관리와 대고객 서비스 편의성을 제고하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협생명이 AI(인공지능) OCR 기술을 적용한 'AI 기반 통합 이미지 시스템 구축' 프로젝트를 완료했다고 15일 밝혔다.
이번 프로젝트는 AI OCR 기술을 신규 도입하고 기존의 노후화된 통합 이미지 시스템을 재구축해 보험업무 전반의 디지털 전환 기반을 마련하는 데 초점을 맞췄다.
새로운 시스템은 ▲지급심사 ▲방카슈랑스 영업 ▲언더라이팅 ▲자산운용 등 다양한 부서에서 발생하는 문서를 AI가 자동으로 인식하고 분류하도록 설계됐다. 이를 통해 문서 처리 프로세스를 단축해 업무 처리 속도를 개선했다.
특히 AI OCR 기술 도입으로 수작업에 의존하던 사후 검증 과정을 줄이고 이미지에서 추출된 데이터를 자산화할 수 있는 기반을 마련했다. 아울러 문서 인식부터 활용까지 이어지는 자동화 프로세스를 구축해 디지털 업무 환경의 편의성을 높였다.
또한 이미지 처리 기능을 세분화하고 고도화함으로써 일선 농축협 영업 현장의 문서 관리 편의성을 제고하고 대고객 서비스의 처리 속도를 보완했다.
손남태 NH농협생명 IT지원본부장은 "AI 기술은 보험업무의 생산성과 효율성을 제고하는 데 필수적인 요소"라며 "향후에도 디지털 기술을 적극 활용해 업 혁신을 지속하고 영업 현장에서 체감할 수 있는 디지털 보험 서비스를 넓혀가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com