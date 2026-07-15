금융위, 10개 금융사 '정상화·정리계획' 승인...위기대응 체계 점검

AI 핵심 요약beta
- 금융위가 15일 10개 금융회사의 위기계획을 승인했다.
- 신한·KB·하나·우리·농협금융 등 대상에 포함됐다.
- 사이버 대응과 디지털 뱅크런 보완 과제도 제시했다.
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디지털 뱅크런·사이버 리스크 대응 강화
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 금융당국이 주요 금융회사에 대한 위기 대응 계획을 점검하고 금융시스템 안정성 확보에 나섰다.
금융위원회는 15일 '금융체계상 중요한 금융기관'으로 지정된 10개 금융회사에 대한 자체정상화계획과 부실정리계획을 최종 승인했다고 밝혔다.
대상은 신한·KB·하나·우리·농협금융지주와 각 은행 등 총 10개사로, 규모와 금융시스템 내 연계성 등을 고려해 선정됐다.
해당 제도는 글로벌 금융위기 이후 금융안정위원회(FSB) 권고에 따라 도입된 것으로, 위기 상황 발생 시 금융회사의 자구 노력과 당국의 정리 절차를 사전에 마련하는 것이 핵심이다.
금융위는 이번 계획이 국제 기준과 법적 요건을 전반적으로 충족하고 중대한 취약점은 발견되지 않았다고 평가했다. 다만 심의 과정에서 사이버 공격 대응체계 보강, 디지털 뱅크런 대응 지표 정교화, 위기 시 대응수단 중복 가능성 고려 등 보완 과제를 제시했다.
예금보험공사가 마련한 부실정리계획 역시 전반적으로 개선사항이 반영된 것으로 평가됐다. 특히 위기 시 재원 조달 방안과 글로벌 협력 체계 강화 등이 포함됐다. 다만 향후 계획에서는 자산 가치평가 체계 개선과 디지털 위기 대응 전략 보완이 필요하다는 의견이 제시됐다.
금융당국은 이번 계획을 통해 대형 금융그룹과 은행의 위기 대응 역량이 한층 강화되고, 금융시스템의 안정성과 회복력이 높아질 것으로 기대하고 있다.
한편 관련 제도는 매년 점검·보완되는 구조로, 하반기에는 금융위·금감원·예보 등 관계기관이 참여하는 합동 모의훈련도 실시될 예정이다.
peterbreak22@newspim.com