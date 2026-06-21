아모레家 3세 서호정씨 결혼…오설록 근무·지분 증여 관심

AI 핵심 요약beta
- 서경배 회장 차녀 서호정 씨가 21일 결혼식을 올렸다.
- 서호정 씨는 지난해 오설록에 입사해 제품 개발·마케팅을 맡았다.
- 서 씨는 아모레퍼시픽 주식 19만주를 증여받아 주목받았다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장의 차녀 서호정 씨가 21일 결혼식을 올리는 것으로 알려졌다. 지난해 그룹 계열사 오설록에 입사한 데 이어 지분 증여까지 받으면서 아모레퍼시픽그룹 3세 행보에도 관심이 이어지고 있다.
21일 업계에 따르면 서호정 씨는 이날 오후 6시 30분 서울 장충동 신라호텔에서 결혼식을 올린다. 예식은 양가 가족과 초청받은 지인들이 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.
예비 신랑은 미국에서 대학을 졸업한 뒤 외국계 투자·경영 컨설팅 기업에 재직 중인 것으로 전해졌다. 두 사람은 동갑으로 지인 소개를 통해 인연을 맺은 것으로 알려졌다.
아모레퍼시픽그룹 오너가 3세로는 장녀 서민정 씨와 차녀 서호정 씨가 있다. 서민정 씨는 2017년 아모레퍼시픽에 입사해 근무했으나 2023년 7월부터 장기 휴직 중이다.
서호정 씨는 1995년생으로 2018년 미국 코넬대 호텔경영학과를 졸업했다. 지난해 7월 아모레퍼시픽그룹 계열사 오설록에 신입사원으로 입사해 현재 제품 개발과 마케팅 업무를 담당하고 있다.
그동안 그룹 경영 전면에 나서지 않아 외부 노출이 많지 않았지만, 오설록 입사와 지분 증여를 계기로 재계의 관심을 받기 시작했다. 오설록은 녹차와 블렌디드 티, 티푸드, 베이커리 등으로 사업 영역을 넓히고 있는 아모레퍼시픽그룹의 라이프스타일 브랜드다.
서 씨는 2021년과 2023년 서 회장으로부터 아모레퍼시픽홀딩스 주식을 증여받은 데 이어 지난해 아모레퍼시픽 보통주 19만 주를 증여받았다. 해당 물량은 발행주식 총수의 0.27%에 해당하며, 증여일 종가 기준 약 300억원 규모다.
이를 두고 재계에서는 아모레퍼시픽그룹의 향후 승계 구도에 변화가 생길 수 있다는 관측도 나온다. 다만 서 씨가 아직 그룹 핵심 경영에 직접 참여하고 있는 단계는 아닌 만큼 당분간 실무 경험을 쌓는 데 무게가 실릴 것으로 보인다.
chanw@newspim.com