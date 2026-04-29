더마·글로벌 '쌍끌이'…아모레퍼시픽, 1분기 매출·영업익 일제히 증가

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아모레퍼시픽그룹, 1분기 실적 공개...매출·영업익 동반 증가

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 아모레퍼시픽그룹의 올해 1분기 매출과 영업이익이 동반 증가한 것으로 나타났다. 더마 뷰티 브랜드의 고성장과 글로벌 시장 내 입지 확대가 실적 개선을 이끈 것으로 분석된다.

아모레퍼시픽그룹은 지난 1분기 연결 기준 매출 1조2227억원, 영업이익 1378억원을 각각 기록했다고 29일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 5.0%, 6.9% 증가한 수치다.

아모레퍼시픽 CI 워드마크. [사진=아모레퍼시픽그룹]

더마 브랜드와 북미·일본 시장이 실적을 견인했다. 주력 계열사인 아모레퍼시픽은 매출 1조1358억원, 영업이익 1267억원으로 전년 동기 대비 각각 6%, 8% 증가하며 그룹 실적을 이끌었다.

국내 더마 1위 브랜드 에스트라는 북미에서 '에이시카 라인' 성과로 세 자릿수 매출 성장세를 기록했고, 유럽 17개국에 진출하며 외연을 넓혔다. 글로벌 더마 스킨케어 브랜드 코스알엑스는 북미 'RX 라인'과 'PDRN 라인' 판매 확대와 아마존 프로모션 고성과 영향으로 매출이 성장 전환했으며, EMEA·일본 등 주요 글로벌 시장에서 고른 성장세를 이어갔다.

글로벌 프리미엄 스킨케어 브랜드 라네즈는 네오쿠션, 주스팝 박스 립 틴트 등 핵심 신제품을 앞세워 일본·아시아 시장에서 고성장을 이어갔다. 일리윤과 미쟝센 등 신성장 브랜드들은 아마존 '빅 스프링 세일'에서 주요 제품이 판매 상위권에 오르며, 전년 대비 3배 이상의 매출 성장을 달성했다.

국내 사업은 매출이 전년 대비 9% 신장했다. 영업이익은 65% 급증하며 수익성이 크게 개선됐다. 설화수는 설 명절 수요에 힘입어 온·오프라인에서 고르게 성장했고, 헤라는 쿠션·립 중심 경쟁력을 기반으로 온라인 채널에서 두 자릿수 성장했다.

에스트라는 CJ올리브영에서 역대 최대 판매를 기록하며 더마 1위 입지를 재확인했다. 라네즈는 신제품 판매 호조세를 바탕으로 MBS 채널 중심 매출이 고성장했다. 미쟝센은 틱톡샵 운영을 통해 신시장에 진출하며, 크로스보더 채널 매출 성장세가 좋았다.

반면 해외 사업은 매출 6% 증가에도 영업이익이 18% 감소했다. 북미·일본·동남아에서 두 자릿수 성장세를 보였지만, 신규 브랜드 확산을 위한 마케팅 투자 확대가 부담으로 작용했다. 중화권은 오프라인 채널 효율화 영향으로 매출이 감소했으나 수익성 중심 전략은 유지됐다.

이니스프리·에뛰드 등 일부 브랜드사는 채널 재편 영향으로 실적이 부진했지만, 오설록은 프리미엄 티(Tea) 전략으로 매출과 이익이 모두 개선됐다.

아모레퍼시픽 그룹은 중장기 비전 '크리에이트 뉴뷰티(Create New Beauty)'를 통해 글로벌 뷰티&웰니스 산업을 선도하기 위한 노력을 이어가고 있다. 이를 위해 ▲글로벌 핵심 시장 집중 육성(Everyone Global) ▲통합 뷰티 솔루션 강화(Holistic) ▲바이오 기술 기반 항노화 개발(Ageless) ▲민첩한 조직 혁신(AMORE Spark) ▲인공지능 기반 업무 전환(AI First) 등 5대 전략 과제를 지속 추진 중이다.

nrd@newspim.com