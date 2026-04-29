DB생명, '제휴 GA 소비자보호 실무자 업무협의회' 개최

AI 핵심 요약beta
- DB생명은 23일 제휴 GA 소비자보호 실무자들을 초청해 업무협의회를 개최했다.
- 참석자들은 주요 민원 유형과 처리 사례를 공유하며 애로사항을 논의했다.
- 올해부터 분기별 정례 운영으로 소비자보호 실행력을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB생명은 지난 23일 제휴 GA(법인보험대리점) 소비자보호 실무 담당자들을 초청해 '2026년 제휴 GA 소비자보호 실무자 업무협의회'를 개최했다고 29일 밝혔다.
이번 협의회는 기존 '동행 간담회'를 보완해 현장의 목소리를 보다 밀도 있게 반영하기 위해 마련됐다. 이날 참석자들은 각 GA별 소비자 접점에서 발생하는 주요 민원 유형과 처리 우수 사례를 공유하고, 실무상 애로사항에 대해 폭넓은 의견을 나누는 시간을 가졌다.
그동안 업계 최초 'GA 민원 핫라인 시스템' 구축과 '찾아가는 완전판매 캠페인' 등 소비자보호 협업을 선도해 온 DB생명은 올해부터 협의회를 분기별 1회 정례 운영할 방침이다. 이를 통해 ▲민원 예방 및 완전판매 관리 ▲소비자보호 제도 변화 대응 ▲현장 개선 과제 등을 실질적으로 논의하며, 제휴 GA와 함께 현장 중심의 소비자보호 실행력을 극대화할 계획이다.
DB생명 관계자는 "금융소비자보호는 보험사와 GA가 함께 실천해야 할 공동의 책임"이라며 "정례 협의회를 통해 현장의 목소리를 적극 반영함으로써 제휴 GA와 함께 고객 신뢰 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com