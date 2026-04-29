KB캐피탈, KB차차차 '홈배송 이용료 제로' 이벤트

AI 핵심 요약beta
- KB차차차가 29일 홈배송 이용료 zero 이벤트를 28일까지 진행한다고 밝혔다.
- 고객이 원하는 장소에서 차량을 4일간 이용 후 구매 결정하고 환불 가능하다.
- 이용료 10~20만 원 면제되나 배송·반품료는 별도 부과된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB차차차는 고객이 보다 편리하고 합리적으로 차량을 구매할 수 있도록 '홈배송 이용료 zero' 이벤트를 7월 28일까지 진행한다고 29일 밝혔다. KB차차차는는 KB캐피탈의 중고차 거래 플랫폼이다.
KB차차차 홈배송 서비스는 고객이 차량을 원하는 장소에서 받아본 후 최대 4일간 직접 이용해보고 구매를 결정할 수 있는 비대면 중고차 구매 서비스다. 고객은 차량 상태를 충분히 확인한 뒤 마음에 들지 않을 경우 환불도 가능해, 중고차 구매에 대한 부담을 낮춘 것이 특징이다.
해당 서비스는 이용 시 차량 가격에 따라 10~20만원 수준의 홈배송 서비스 이용료가 발생하지만, 이번 이벤트 기간 동안 '홈배송 이용료 zero' 대상 차량을 구매 하는 고객에게는 해당 서비스 이용료가 전액 면제된다. 단 차량을 고객에게 전달하거나 반품을 진행할 때 발생하는 배송료는 별도로 부과된다.
KB캐피탈 관계자는 "홈배송 서비스는 고객이 시간과 장소에 구애받지 않고 차량을 직접 경험해볼 수 있는 서비스로 이번 이벤트를 통해 보다 많은 고객이 부담 없이 편리한 중고차 구매를 경험할 수 있을 것"이라며 "KB차차차의 KB스타픽 상품은 차량의 주요 정보와 특징을 한 줄로 확인할 수 있어 보다 쉽고 빠른 비교·선택이 가능하다"고 말했다.
yunyun@newspim.com