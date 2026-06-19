한국 등 16개국, '몸바사 선언' 채택…어업 정보 공개 확대

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 대한민국을 포함한 16개국이 불법·비보고·비규제(IUU) 어업 대응과 어업 분야 투명성 강화를 위한 국제 공동선언인 '몸바사 선언(Mombasa Declaration)'을 채택했다.

[이미지=제11차 아워 오션 콘퍼런스]

이번 선언은 17일(현지시간) 열린 제11차 아워 오션 콘퍼런스(Our Ocean Conference·OOC)에서 발표됐다. 선언에는 어선 등록 정보와 실제 소유자 정보 공개, 조업 허가 정보 공개, 어획 활동 추적 강화, 국가 간 정보 공유 확대 등의 내용이 담겼다.

몸바사 선언은 어업투명성연대(Coalition for Fisheries Transparency·CFT)를 중심으로 마련됐으며 대한민국을 비롯해 벨기에, 카메룬, 칠레, 도미니카공화국, 프랑스, 가봉, 감비아, 가나, 기니, 라이베리아, 파나마, 파푸아뉴기니, 페루, 콩고공화국, 소말리아 등 16개국이 참여했다.

선언은 각국 정부가 법률과 정책, 행정 시스템에 적용할 수 있도록 마련된 글로벌 어업 투명성 헌장(Global Charter for Fisheries Transparency)의 10개 원칙 이행을 지원하기 위해 추진됐다. 참여국들은 어선 등록제도 개선, 조업 허가 정보 공개, 어업 데이터 접근성 확대, 기관 간 정보 공유 강화 등을 추진할 예정이다.

한국은 지난해 부산에서 열린 제10차 아워 오션 콘퍼런스에서 글로벌 어업 투명성 헌장 서명국으로 참여한 데 이어 이번 선언에도 참여했다.

한국 수석대표로 참석한 서정호 해양수산부 해양정책실장은 "대한민국은 어업 투명성을 지속가능한 해양 거버넌스를 위한 핵심 요소로 인식하고 있다"며 "몸바사 선언이 더 많은 국가와 이해관계자의 참여로 이어지기를 기대한다"고 말했다.

불법·비보고·비규제(IUU) 어업은 국제사회가 공동 대응 과제로 다루고 있는 문제 중 하나다. 각국 정부와 국제기구는 위성 기반 선박 추적 시스템과 전자조업기록제도 등 디지털 기술을 활용한 관리 체계 구축을 확대하고 있다.

한편 몸바사 선언은 2027년 캐나다에서 열리는 차기 아워 오션 콘퍼런스까지 참여국 확대를 추진할 예정이다.

[이미지=제11차 아워 오션 콘퍼런스]

whitss@newspim.com