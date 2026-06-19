인사처·공무원연금공단, 제3회 공무원 재해예방·보상 발전 포럼 개최

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인사처 "공무원, 체계적 재해예방 기반 조성 예정"

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 공무원이 안심하고 일할 수 있는 근무 환경을 만들기 위해 직무와 심리 특성을 반영한 맞춤형 재해예방 체계를 구축해야 한다는 의견이 제기됐다.

인사혁신처와 공무원연금공단은 19일 서울에서 '제3회 공무원 재해예방·보상 발전 공개토론회(포럼) 및 공무원 재해예방 우수사례 공모전 시상식'을 개최했다고 밝혔다.

정부세종청사 인사혁신처 전경. [사진=뉴스핌DB]

'안전한 공직사회, 건강한 미래를 위한 동행'을 주제로 열린 이번 행사에는 공무원과 학계, 외부 전문가 등이 참석해 공무원 재해예방·보상 성과를 공유하고 향후 발전 방향을 논의했다.

이날 마음건강 연구 발표에 나선 오주영 연세대 정신건강의학과 교수는 공무원의 심리 재해를 예방하기 위해 직무·심리 특성을 반영한 진단 체계가 필요하다고 강조했다.

오 교수는 '공무원 맞춤형 마음 건강 진단 도구'를 소개하며 "고위험군을 조기에 선별해 지원할 수 있고, 향후 예방 중심 마음 건강 관리 기반이 될 것"이라고 설명했다.

김민기 공무원연금공단 재해총괄부장은 위험 조기 발견(Check), 맞춤형 회복 지원(Care), 조직문화 개선(Change)으로 이어지는 '3C 재해예방 체계'를 소개했다.

김 부장은 "데이터를 기반으로 위험 요인을 사전에 식별하는 똑똑한 예방체계로 고도화해 나가겠다"고 밝혔다.

공무원 재해예방 제도 개선 방향에 대한 발표도 이어졌다.

고유성 인사처 재해예방정책담당관은 공무원 재해보상법 개정 내용을 설명하며 "법 개정에 따라 공무원 건강·안전 기본계획, 기관별 건강·안전 관리 등 체계적 재해예방 기반을 조성할 예정"이라며 "건강검진, 심리검사 등 다양한 건강·안전 지원을 제공하기 위한 근거도 마련했다"고 말했다.

함께 진행된 공무원 재해예방 우수사례 공모전 시상식에서는 함안소방서 황동환 소방위가 대상을 받았다.

황 소방위는 대원별 현장 진입 시간과 활동 구역을 측정·관리하는 '재난 현장 진·출입 관리체계'를 구축해 현장 대원의 무리한 활동으로 인한 사고 예방 효과를 인정받았다.

이번 공모전에는 정부기관 재해예방 사례 총 65건이 접수됐으며 대상 1점, 최우수상 1점, 우수상 3점, 참가상 5점이 선정됐다.

김성훈 인사처 차장은 "공무원이 국가와 국민을 위해 헌신하기 위해서는 안심하고 일에 전념할 수 있도록 건강과 안전을 보장하는 체계를 마련하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 공무원 재해예방 체계를 고도화하고 두터운 재해보상이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com