국가공무원 9급 공채 최종합격자 3718명 발표…평균연령 29.7세

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20대 합격자 60.0%, 30대 33.4%…합격자 남녀 비율 각각 50%

양성평등채용목표제 적용으로 42명 추가 합격

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 2026년도 국가공무원 9급 공개경쟁채용시험에서 3718명이 최종 합격했다. 남녀 합격자 비율은 각각 50%로 동일하게 나타났으며, 합격자 10명 중 6명은 20대인 것으로 집계됐다.

인사혁신처는 19일 국가공무원채용시스템을 통해 '2026년도 국가공무원 9급 공개경쟁채용시험' 최종합격자를 발표했다고 밝혔다.

정부세종청사 인사혁신처 전경 [사진=뉴스핌DB]

이번 시험은 지난 4월 4일 필기시험을 거쳐 4712명이 합격했으며, 지난달 29일부터 이달 2일까지 진행된 면접시험을 통해 최종 3718명이 선발됐다.

직군별로는 행정직군이 3292명(88.5%), 과학기술직군이 426명(11.5%)이었다. 모집 분야별로는 일반전형 3483명, 장애인 구분모집 127명, 저소득층 구분모집 108명이 최종 합격했다.

성별 합격자는 남성과 여성이 각각 1859명으로 전체의 50.0%를 차지했다. 지난해 여성 합격자 비율이 46.3%였던 것과 비교하면 여성 합격 비중이 크게 늘었다.

합격자 평균연령은 29.7세로 지난해(29.3세)와 비슷한 수준을 유지했다. 연령대별로는 20~29세가 2232명(60.0%)으로 가장 많았고, 30~39세 1241명(33.4%), 40~49세 208명(5.6%), 50세 이상 31명(0.8%), 18~19세 6명(0.2%) 순으로 나타났다.

양성평등채용목표제도 적용됐다. 일반기계, 전기, 일반토목, 데이터, 교육행정, 관세, 마약수사, 출입국관리 등 11개 모집단위에서 총 42명이 추가 합격했다. 관세직이 12명으로 가장 많았고, 교육행정과 시설(일반토목)은 각각 6명과 5명이 추가 선발됐다.

최종합격자는 19일부터 22일까지 국가공무원채용시스템에 채용후보자 등록을 마쳐야 하며, 기간 내 등록하지 않을 경우 임용 의사가 없는 것으로 간주된다. 자세한 사항은 국가공무원채용시스템에 게시된 공고문에서 확인할 수 있다

abc123@newspim.com