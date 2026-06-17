지방공무원 9급 공채 필기시험 20일 실시…14만명 지원, 경쟁률 6.1대 1

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경쟁률 2023년 10.7대 1에서 '뚝'...세종시 최고 경쟁률 12.5대 1

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 2026년도 지방공무원 9급 공개경쟁임용시험과 경력경쟁임용시험 필기시험이 오는 20일 전국 17개 시·도 시험장에서 일제히 실시된다.

행정안전부는 올해 지방공무원 9급 공채 및 경채 시험에 총 14만1546명이 원서를 접수해 평균 6.1대 1의 경쟁률을 기록했다고 17일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

올해 선발 예정 인원은 총 2만3390명이다. 평균 경쟁률은 지난해 8.8대 1보다 하락했으며 최근 5년간 경쟁률도 2022년 9.1대 1, 2023년 10.7대 1, 2024년 10.4대 1, 2025년 8.8대 1로 감소세를 보이고 있다.

모집 전형별로는 공개경쟁채용이 6대 1, 경력경쟁채용이 11.2대 1의 경쟁률을 나타냈다.

지역별로는 세종특별자치시가 선발 76명에 953명이 지원해 12.5대 1로 가장 높은 경쟁률을 기록했다. 이어 대구광역시가 10대 1, 대전광역시가 9.5대 1로 뒤를 이었다.

반면 충청북도는 선발 1253명에 5407명이 지원해 4.3대 1로 가장 낮은 경쟁률을 보였다. 인천광역시는 4.5대 1, 전라남도와 제주특별자치도는 각각 4.6대 1을 기록했다.

직군별로는 행정직군이 선발 예정 인원 1만4530명에 9만7074명이 지원해 6.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 과학기술직군은 8860명 선발에 4만4472명이 지원해 5대 1의 경쟁률을 나타냈다.

지원자 연령별로는 20~29세가 6만7367명(47.6%)으로 가장 많았다. 이어 30~39세가 5만3440명(37.8%), 40세 이상이 1만9641명(13.8%), 19세 이하가 1098명(0.8%) 순으로 집계됐다.

성별 비율은 여성 지원자가 8만722명으로 전체의 57%를 차지해 남성 지원자(6만824명·43%)보다 많았다. 여성 지원 비율은 지난해 56.7%보다 소폭 상승했다.

시·도별 시험장소와 세부 일정은 각 시·도 누리집과 지방자치단체 인터넷원서접수센터에서 확인할 수 있으며, 필기시험 결과는 오는 7월 중 발표될 예정이다.

진명기 행정안전부 자치혁신실장은 "이번 시험으로 지역 사회 발전에 기여할 우수한 인재들이 공직에 많이 입문하기를 기대한다"며 "올해는 예년에 비해 선발인원이 크게 증가한 만큼, 전국 17개 시도 시험장에서 단 한 건의 차질도 없이 필기시험이 시행될 수 있도록 지방정부를 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com