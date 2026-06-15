윤호중 장관, 산림청 특별성과 포상…산불 대응 공무원에 커피차 전달

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 올해 산불 피해를 크게 줄인 산림청을 특별성과 포상금 제도 우수 운영기관으로 선정하고 포상금과 커피차를 전달했다.

행정안전부는 특별성과 포상금 제도의 안정적 정착과 우수 사례 확산을 위해 산림청을 수시 포상 대상으로 선정했다고 15일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

특별성과 포상금은 올해 처음 도입된 제도로, 특별한 성과를 창출한 공무원에게 기관장이 최대 3000만원까지 포상할 수 있도록 한 제도다. 성과를 낸 공무원에게 신속하고 충분한 보상을 제공해 공직사회 전반에 성과 중심 문화를 확산하는 데 목적이 있다.

행안부는 연말 정기 포상과 별도로 우수 운영 사례가 발굴될 경우 즉시 격려하는 수시 포상 제도를 운영하고 있으며, 이번에 선정된 산림청에는 우수 운영기관 포상금 1000만원이 지급된다.

행안부는 산림청이 국민 안전과 직결된 산불 대응 분야에서 우수한 성과를 창출하고, 성과에 기여한 공무원들에게 신속한 보상을 실시한 점을 높이 평가했다.

산림청은 올해 '국가 총력 산불 대응을 위한 범정부 산불 종합대책'을 추진하며 산불 예방·대비·대응 체계를 전면 개선했다. 그 결과 올해 산불 피해 면적은 전년 대비 99% 감소했고, 주민 인명 피해는 단 한 건도 발생하지 않았다.

특히 산림청은 대형산불 특별대책기간(3월 14일~4월 19일) 종료 직후 성과 창출에 기여한 직원들을 적극 발굴해 특별성과 포상금을 지급하는 등 신속한 보상 체계를 운영했다.

윤호중 행정안전부 장관은 이날 산림청을 직접 방문해 현장 간담회를 열고 산불 대응 과정에서 현장 직원들이 겪은 애로사항과 의견을 청취했다.

또한 산불 진화와 주민 보호를 위해 헌신한 직원들을 격려하기 위해 커피차를 전달하며 감사의 뜻을 전했다.

윤 장관은 "공직사회가 국민이 체감하는 성과를 적극적으로 창출하기 위해서는 성과를 낸 공무원이 제대로 인정받고 합당한 대우를 받는 문화가 확고히 정착되어야 한다"며 "이번 산림청 사례처럼 특별한 성과를 창출한 공무원을 적극 발굴하고 신속하게 보상하는 우수 운영 모델이 전 부처로 확산되도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com