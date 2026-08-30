'유료운영' 대구 범안로 24년만에 통행료 폐지...9월1일부터

관리운영권 대구시로 이관…도로·터널·교량 공공 관리체계 전환

대구시, 안전성·교통편의 강화 위한 시설개선사업 추진

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 유료로 운영되던 대구시 '범안로'의 통행료가 전면 폐지되고 무료도로로 전환된다. 지난 2002년 9월 첫 유료도로 운영 이후 24년 만이다.

대구시는 오는 9월 1일 0시부터 범안로 통행료를 전면 폐지하고 무료도로로 전환한다고 30일 밝혔다.

대구 범안로가 9월1일부터 통행료가 전면 폐지되고 무료로 운영된다.[사진=대구시] 2026.08.30 nulcheon@newspim.com

'범안로'는 수성구 범물동 관계 삼거리와 동구 율하동 안심로를 연결하는 총연장 7.25㎞, 왕복 6차로 도로로 대구 4차 순환도로의 주요 축이다. 수성구와 동구를 연결하고 경산·영천 방면 교통을 분산하는 간선 도로망으로서 중요한 역할을 해왔다.

범안로는 대구시가 열악한 재정 여건 속에서 간선 도로망을 조기에 확충하기 위해 민간투자방식으로 추진한 사업이다.

대구시는 1997년 민간 사업자와 협약을 체결하고 같은 해 공사에 착수했으며 2001년 범물~연호 구간을 부분 개통한 데 이어 2002년 9월 전 구간을 개통했다.

이후 민간 사업자인 대구동부순환도로㈜가 2026년 8월 31일까지 유료도로로 운영해 왔으며 24년간의 운영 기간 종료에 따라 9월 1일부터 관리 운영권이 대구시로 이관된다.

범안로는 오랜 기간 시민들로부터 무료화 요구가 지속돼 왔다. 대구시는 시민 부담 완화를 위해 2022년 1월 1일부터 차종별 통행료를 최대 50% 인하하고 하이패스차로를 확대하는 등 이용편의를 개선해 왔다.

이번 무료화로 통행료 부담이 해소되면서 교통비 절감은 물론 수성구와 동구 간 이동편의도 한층 개선될 것으로 기대된다. 또 범안로는 대구 4차 순환도로와 달구벌대로, 안심로 등을 연결하는 주요 간선 축인 만큼 도로 선택의 폭이 넓어져 교통량 분산에도 도움이 될 것으로 전망된다.

대구시는 무료화와 함께 범안로의 안전성과 이용 편의를 높이기 위한 시설개선사업을 추진한다.

대구 범안로가 9월1일부터 무료로 운영됨에 따라 24년만에 역사의 뒤안길로 사라지는 범안로 고모요금소(위)와 삼덕요금소.[사진=대구시]2026.08.30 nulcheon@newspim.com

우선 고모요금소는 9월부터 요금소 구조물을 철거하고 차선을 정비하는 시설개선공사에 착수한다. 공사 기간에는 차량 통행을 전면 차단하지 않고 일부 차로를 개방한다. 공사 구간을 단계적으로 옮겨 시공함으로써 시민들의 통행 불편을 최소화할 계획이다.

또 고모사업소 건물과 주변 유휴부지의 활용도 함께 추진한다. 기존 시설과 유휴부지는 대구권 산불합동대응센터 등 시민 안전을 위한 시설로 활용하고 유료도로 운영 종료에 따라 발생한 유휴공간을 새로운 공공 자산으로 전환할 계획이다.

삼덕요금소 역시 대구대공원 조성사업과 연계해 철거를 추진한다. 대구대공원 사업에 편입되는 삼덕사업소와 요금소 부지는 관련 사업 일정과 재산 이관 절차에 맞춰 순차적으로 정비할 예정이다.

무료화 이후 범안로의 도로 관리 역시 민간 사업자 중심의 관리 체계에서 공공 관리 체계로 전환된다. 대구시는 관계기관과 긴밀히 협조해 인수인계를 차질없이 마무리하고 도로·터널·교량 등 주요 시설물의 안전과 유지관리에 공백이 발생하지 않도록 할 방침이다.

대구시는 범안로의 공공관리체계 전환 이후에도 도로이용 여건과 교통량 변화를 지속적으로 모니터링해 무료화에 따른 교통수요 변화에 선제적으로 대응하고 범안로가 보다 효율적이고 안전한 간선도로로 기능할 수 있도록 관리해 나갈 계획이다.

추경호 대구시장은 "범안로 무료화는 24년간 이어진 유료 운영을 마치고 다시 시민의 품으로 돌려드리는 의미 있는 변화"라며 "무료화 이후에도 요금소 철거와 차로 정비를 안전하게 마무리해 범안로를 보다 빠르고 편리하게 이용할 수 있도록 세심하게 관리하겠다"고 밝혔다. 또 추 시장은 "앞으로도 시민의 눈높이에서 도로 이용 불편은 줄이고 혜택은 늘리는 생활 밀착형 도로 정책을 발굴해 나가겠다"고 덧붙였다.

nulcheon@newspim.com