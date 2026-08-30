CU, 개강·개학 맞아 간편식 개편…도시락 최대 500원 인하

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도시락·삼각김밥·샌드위치 등 '레벨업' 상품 순차 출시

'더블 정식' 리뉴얼하고 국물 더한 '트리플 정식' 선봬

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = CU가 개강·개학 시즌을 맞아 도시락과 삼각김밥, 김밥, 샌드위치, 햄버거 등 주요 간편식 상품을 순차적으로 개편한다고 30일 밝혔다.

CU는 이달 말부터 오는 9월까지 기존 주력 상품의 맛과 구성을 변경한 '레벨업' 간편식을 선보인다. 특히 도시락은 반찬 구성을 확대하면서 일부 상품 가격을 낮추는 데 초점을 맞췄다.

CU가 개강·개학 시즌을 맞아 맛과 구성, 가성비를 한 단계 끌어올린 '레벨업' 간편식 상품을 순차적으로 선보인다. [사진=CU]

기존 '더블 정식'은 반찬 종류를 늘리고 가격을 기존보다 최대 500원 낮춘 '든든더블 정식'으로 리뉴얼한다.

지난 25일 '김치제육 너비아니'를 시작으로 '간장불백 닭강정', '제육볶음 돈까스' 등 총 6종을 순차적으로 출시한다. 기존 더블 정식은 최근 3개월간 CU 도시락 판매 상위 10개 상품 가운데 4개를 차지했다.

두 가지 메인 메뉴와 국물 메뉴를 함께 구성한 '트리플 정식'도 선보인다. 다음달 2일 '간장불백&돈까스&사골김치찌개 트리플'을 시작으로 '탕수육&고추잡채&짬뽕탕 트리플' 등을 순차 출시할 예정이다.

도시락 이외의 간편식도 개편한다. 삼각김밥은 인기 메뉴 세 가지를 한 상품에 담은 '트리플 삼각김밥'을 선보이고, 김밥에는 '튀김햄' 등 새로운 재료를 추가한다.

샌드위치는 '화덕도우'와 '생식빵' 등을 활용한 상품을 선보인다. 햄버거는 길쭉한 형태의 '롱버거'와 두 가지 메뉴를 함께 구성한 '반반버거' 등을 출시한다.

CU는 신제품 출시와 함께 9월 한 달간 콤보 할인 행사도 진행한다.

'든든더블 정식' 5종과 오뚜기 육개장 사발면을 함께 구매하면 사발면을 300원에 판매한다. 트리플 정식 등 도시락 4종과 나랑드사이다를 함께 구매하면 나랑드사이다를 100원에, 유부초밥 5종과 마운틴듀를 함께 구매하면 마운틴듀를 100원에 구매할 수 있다.

김배근 BGF리테일 간편식품팀장은 "고객들이 꾸준히 찾는 주력 상품의 맛과 구성을 개선하는 데 초점을 맞췄다"며 "고객 수요와 트렌드를 반영해 기존 주력 상품의 경쟁력을 지속적으로 높일 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com