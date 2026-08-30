최태원 "한일 청년, 양국 오가며 일하도록 노동시장 연결해야"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)이 한국과 일본의 청년들이 양국을 오가며 취업하고, 한 국가에서 쌓은 경력과 취득한 자격을 다른 국가에서도 인정받을 수 있도록 한일 노동시장을 연결하자고 제안했다.

저출생의 주요 원인으로 꼽히는 청년층의 고용·소득 불안을 완화하기 위해 양국 간 취업과 교육, 경력 개발 기회를 확대해야 한다는 취지다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 최태원 SK그룹 회장. photo@newspim.com

최 회장은 30일 일본 미야기현 웨스틴호텔 센다이에서 열린 '제1회 한일 저출산 대책 심포지엄' 개회사에서 "두 나라가 힘을 합쳐 청년들이 한국과 일본을 오가며 일할 수 있게 한다면 더 좋은 일자리와 더 많은 기회를 만들 수 있다"고 밝혔다.

이어 "한 나라에서 쌓은 경력과 취득한 자격을 다른 나라에서도 활용할 수 있도록 해야 한다"며 "이를 통해 청년들이 소득과 기회의 지평을 넓힐 수 있어야 한다"고 강조했다.

지난해 한일 양국 간 왕래 인원이 1300만명을 넘어서는 등 관광을 중심으로 인적 교류가 확대된 만큼 이제는 취업과 교육, 경력 개발 등으로 교류의 범위를 넓혀야 한다는 것이다.

최 회장은 "관광을 통해 양국이 가까워졌지만 관광만으로는 부족하다"며 "양국을 오가며 일하고 배울 기회를 더욱 확대해야 한다"고 전했다.

저출생 문제의 핵심 원인으로는 청년층의 불안정한 고용과 소득을 꼽았다. 최 회장은 "청년들이 결혼과 출산을 선택하지 못하는 가장 큰 이유는 안정적인 고용과 소득이 확보되지 않았기 때문"이라며 "이 때문에 결혼과 출산을 미루거나 아예 포기하기도 한다"고 짚었다.

기업의 역할도 강조했다. 최 회장은 "기업의 몫은 분명하다"며 "좋은 일자리를 만들고 일하면서 아이를 키울 수 있는 일터를 조성해야 한다"고 밝혔다. 출산 장려금 등 일회성·직접적인 지원을 넘어 청년들이 장기적으로 삶을 설계할 수 있는 일자리와 근무환경을 마련해야 한다는 의미다.

최 회장은 청년을 위한 한일 협력 방안으로 양국 간 취업·교육 기회 확대 , 지역 교류 활성화, 인공지능(AI)을 활용한 생산성 향상 등을 제시했다.

먼저 수도권과 대도시에 집중된 한일 교류를 지방으로 확대해 청년들에게 새로운 일자리와 사업 기회를 제공해야 한다고 제안했다. 일본에는 한국에 충분히 알려지지 않은 지역이 많고, 한국에도 일본인에게 생소한 지역이 많은 만큼 지역 간 교류를 활성화할 여지가 크다는 설명이다.

최 회장은 한국과 일본의 여러 지역을 하나의 여행 일정으로 묶는 관광상품을 사례로 들며 "양국 정부와 관광업계를 넘어 지역 간 교류를 활성화할 수 있는 새로운 방안을 구체화해야 한다"고 말했다.

인구 감소에 따른 노동력 부족과 복지 부담에 대응하기 위해 AI와 돌봄로봇을 적극 활용해야 한다는 주문도 내놨다.

최 회장은 "일할 사람은 줄어드는 반면 돌봄과 의료가 필요한 사람은 계속 늘어난다"며 "AI는 이러한 부담을 덜어주는 도구가 될 수 있다"고 설명했다.

그러면서 "돌봄로봇과 AI를 활용하고 새로운 기술에 맞춰 제도를 정비한다면 사회적 비용을 줄이면서 청년 한 사람이 만들어내는 가치를 훨씬 높일 수 있다"고 강조했다.

특히 앞으로 노동시장에 진입할 인구 규모는 이미 정해져 있지만 이들이 만들어낼 생산성과 부가가치는 현재의 준비에 따라 달라질 수 있다고 강조했다.

최 회장은 "앞으로 노동시장에 들어올 사람들은 이미 태어났지만 그들이 만들어낼 가치는 아직 정해지지 않았다"며 "청년들이 두 나라를 오가며 일하고 배우고, 교류가 지역으로 확대되고, 기술이 현장의 부담을 덜어주는 일부터 시작해야 한다"고 말했다.

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