쿠팡, 새학기 맞아 문구·사무용품 1만여개 할인

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100여개 브랜드 참여 '문아페' 내달 6일까지 진행

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 쿠팡은 새학기를 맞아 문구 및 사무용품 1만여개를 할인 판매하는 '문아페(문구아트페스티벌)' 기획전을 다음달 6일까지 진행한다고 30일 밝혔다.

문아페는 쿠팡이 연중 두 차례 진행하는 문구 카테고리 할인 행사다. 이번 행사에는 투코비·아모스·3M(스카치)을 비롯해 라미(LAMY)·자바펜 등 필기구 브랜드와 삼익악기·가와이 등 악기 브랜드까지 100여개 브랜드가 참여한다.

쿠팡 문구 아트 페스티벌 [사진=쿠팡]

쿠팡은 행사 기간 '선착순 초특가' 코너를 통해 매일 새로운 상품을 한정 수량으로 판매한다. 일부 상품은 개당 1000원대부터 구매할 수 있다.

주요 상품은 옥스포드 플러스패드 A5 노랑, 예일 마스코트 유선노트 8종 세트, 자바펜 3겔 지워지는 볼펜 4종 세트, 모닝글로리 비움 지우개 청소기 등이다.

책상 공간을 꾸미는 '데스크테리어' 관련 상품도 마련했다. 프랑코 파일꽂이, 희망사무포인트 내츄럴 클리어 파일, 위드나 PP 위클리 플래너 2종 세트 등을 할인 판매한다.

악기 제품도 행사 대상에 포함됐다. '삼익악기 퍼스트원 플러스 뉴 디지털 피아노'는 73만원대, '롤랜드 디지털 피아노'는 220만원대에 판매한다. 해당 제품 구매 시 배송과 설치를 지원하는 '로켓설치' 서비스를 이용할 수 있다.

모닝글로리·산리오캐릭터즈 등 17개 브랜드가 참여하는 세트 할인 행사도 진행한다. 대상 상품을 2개 이상 구매하면 최대 7% 할인받을 수 있으며 행사 기간 카드사별 추가 할인 혜택도 제공한다.

쿠팡 관계자는 "새학기를 앞두고 필요한 물품을 준비할 수 있도록 문구 기획전을 마련했다"며 "학용품부터 데스크 용품, 악기까지 다양한 상품을 선보일 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com