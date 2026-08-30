롯데백화점, 본점서 'K-스낵 하우스' 팝업…롯데웰푸드와 협업

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내달 10일까지 운영…K-과자·브랜드 IP 굿즈 한자리

스트레이 키즈 포토존 등 체험 콘텐츠 마련

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 롯데백화점은 롯데웰푸드와 협업해 다음달 10일까지 본점 9층 키네틱 스테이지에서 'K-스낵 하우스(K-SNACK HOUSE)' 팝업스토어를 운영한다고 30일 밝혔다.

이번 팝업에서는 K-과자를 비롯해 한국적 요소를 활용한 스페셜 패키지 제품과 롯데웰푸드 브랜드 지식재산권(IP)을 활용한 굿즈 등을 판매한다.

서울시 중구 소공동에 위치한 롯데백화점 본점 9층 키네틱 그라운드에서 진행 중인 'K-스낵 하우스' 팝업 행사장에서 모델이 상품을 소개하고 있다. [사진=롯데백화점]

대표 상품은 '꼬깔콘 쌈장삼겹맛'(2980원), '쌀로칩 김치전'(1980원), '제로 쑥&단호박 우유크림 케이크'(4980원) 등이다.

과자 브랜드를 활용한 굿즈도 선보인다. '칸쵸·꼬깔콘 랜덤 키링'은 4500원, '빼빼로 키캡 키링'은 1만3000원에 판매한다.

팝업스토어에는 스트레이 키즈 포토존과 미디어월 거울 포토존도 마련했다. 포토존에서 촬영한 사진을 SNS에 인증하면 젤리와 크런키, 엽서 등을 무작위로 증정한다.

당일 구매 영수증을 소지한 고객에게는 구매 금액에 따라 뽑기 참여권과 판스티커, 메모지 등의 경품을 선착순으로 제공한다.

sykim@newspim.com