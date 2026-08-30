삼성전자, 게임스컴서 '플레이갤럭시 컵' 월드 파이널 개최

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참가 선수 전원 '갤럭시 S26 울트라'로 경기

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성전자가 독일 쾰른에서 열린 세계 최대 게임 전시회 '게임스컴(gamescom) 2026'에서 모바일 게임대회 '플레이갤럭시 컵(#PlayGalaxy Cup) 월드 파이널'을 개최했다고 30일 밝혔다.

올해 6회째를 맞은 플레이갤럭시 컵은 갤럭시 스마트폰을 활용해 모바일 게임 실력을 겨루는 글로벌 토너먼트 대회다. 올해 처음으로 지역 예선과 월드 파이널로 이어지는 정규 리그 방식으로 진행됐다.

플레이갤럭시 컵 월드 파이널에 열중하고 있는 선수들 모습 [사진=삼성전자]

삼성전자는 지난 2월부터 북미·서남아·동남아·중남미·유럽 등 5개 권역에서 지역 예선을 진행했다. 총 17개국 32개 팀이 참가했으며 각 권역 상위 2개 팀씩 총 9개국 10개 팀이 월드 파이널에 진출했다.

지역 예선을 통과한 참가팀들은 지난 27일부터 28일까지 이틀간 게임스컴 삼성전자 전시 부스에서 최종 우승을 놓고 경기를 펼쳤다. 모든 선수는 삼성전자의 플래그십 스마트폰 '갤럭시 S26 울트라'를 사용했다.

결승전은 글로벌 스트리머 루드윅(Ludwig)의 유튜브 채널을 통해 전 세계에 생중계됐으며 누적 조회수 1210만회를 기록했다. 최종 우승은 말레이시아팀이 차지했다.

삼성전자는 대회 현장에 관람객들이 갤럭시 제품과 모바일 게임을 직접 이용할 수 있는 체험존도 마련했다.

방문객들은 '갤럭시 S26 울트라', '갤럭시 Z 폴드8', '갤럭시 Z 폴드8 울트라' 등을 체험하고 호요버스, 티미 스튜디오, 게임로프트 등 게임사들의 게임을 이용할 수 있도록 했다.

문기욱 삼성전자 MX사업부 인플루언서 마케팅그룹장은 "올해 플레이갤럭시 컵을 처음으로 정규 리그 방식으로 확대해 전 세계 게임 팬들이 지역 예선부터 월드 파이널까지 대회 전 과정을 함께 즐길 수 있도록 했다"며 "앞으로도 갤럭시의 모바일 게이밍 성능을 기반으로 다양한 게임 경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com