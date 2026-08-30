한진그룹 후원 '일우배 전국탁구대회' 개최…유소년 500명 참가

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故 조양호 선대회장 기려 2022년 시작…올해 5회째

우수 선수 장학금·국외 훈련 및 국제대회 참가 지원

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한진그룹은 고(故) 조양호 선대회장의 호를 딴 '제5회 일우(一宇)배 전국탁구대회'가 지난 29일부터 30일까지 인천 계양체육관에서 열렸다고 밝혔다.

일우배 전국탁구대회는 대한탁구협회가 주최·주관하고 한진그룹이 후원한다. 올해 대회에는 초등학교 1~6학년 남녀 유소년 선수 500여명이 참가했다.

29일 인천 계양체육관에서 '제5회 일우배 전국탁구대회' 주요 관계자들과 참가 선수들이 기념 사진을 촬영하는 모습 [사진=한진그룹]

경기는 1~2학년, 3~4학년, 5~6학년 등 3개 부문으로 나눠 개인전 리그 방식으로 진행됐다.

대회 기간에는 조 선대회장의 탁구 관련 활동을 담은 사진 약 20점을 인천 계양체육관에 전시했다. 개회식에서는 추모 영상도 상영했다.

일우배 전국탁구대회는 2019년 별세한 조 선대회장을 추모하기 위한 사업의 일환으로 2022년 처음 개최돼 올해 5회째를 맞았다. 유소년 선수 육성과 국내 탁구 발전을 지원한다는 취지다.

조 선대회장은 2008년 7월 대한탁구협회장에 취임해 2019년까지 선수 육성과 지원, 심판 및 지도자 양성 등 국내 탁구 관련 활동을 해왔다.

대한탁구협회는 이번 대회 우수 선수의 소속 지도자에게 상금을 지급하고 성적이 우수한 선수에게 장학금을 지원할 예정이다. 국외 훈련과 국제대회 참가 기회도 제공한다.

한진그룹과 대한탁구협회는 앞으로도 일우배 전국탁구대회를 통해 유소년 선수 육성과 국내 탁구 발전을 지원할 계획이다.

sykim@newspim.com