신영수 CJ대한통운 대표 "퀀텀점프 해법은 글로벌…美·인도 공략 확대"

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하반기 타운홀미팅서 글로벌 성장전략 제시

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 신영수 CJ대한통운 대표가 "퀀텀점프를 위해서는 결국 더 큰 시장인 글로벌에서 새로운 성장의 해법을 찾아야 한다"며 미국과 인도 등 전략시장을 중심으로 글로벌 사업 확대에 나서겠다는 경영 방향을 제시했다.

CJ대한통운은 서울 종로구 본사에서 '2026 하반기 타운홀미팅'을 열고 상반기 경영성과와 하반기 사업전략을 임직원들과 공유했다고 30일 밝혔다. 지난 27일 열린 행사에는 신 대표를 비롯한 임직원이 온·오프라인으로 참석했다.

신영수 CJ대한통운 대표가 27일 서울 종로구 본사에서 열린 '2026 하반기 타운홀미팅'을 통해 임직원과 미래성장전략을 공유하고 있다. [사진=CJ대한통운]

이날 신 대표는 "외형 확대를 넘어 성장의 질을 높여야 할 때"라며 "특히 더 큰 성장을 위해서는 글로벌 시장에서의 성과 창출이 중요하다"고 강조했다.

CJ대한통운은 이를 위해 미국과 인도 등 전략시장을 중심으로 네트워크와 고객 기반을 확대하고 전략적 투자를 이어갈 계획이다.

특히 글로벌 포워딩 사업과 현지 계약물류(CL) 역량을 연계해 화물 운송부터 보관·출고까지 아우르는 E2E(End-to-End) 물류 경쟁력을 강화한다. 기존 고객과의 사업 영역을 확대하는 동시에 신규 글로벌 고객 확보에도 나선다는 방침이다.

사업 포트폴리오도 재정비한다. 최근 베트남에서 비핵심 해운사업을 정리하고 계약물류 사업에 역량을 집중하는 등 해외 사업 구조를 조정하고 있다. 이를 통해 글로벌 사업의 외형 성장과 수익성 개선을 함께 추진한다는 계획이다.

국내에서는 배송·풀필먼트·디지털 미들마일 사업을 중심으로 신규 물량을 확대하고 운영 효율화를 통해 수익성을 높일 방침이다.

신 대표는 상반기 경영성과와 관련해 택배 물량과 풀필먼트 매출이 두 자릿수 성장하는 등 외형 성장을 이어갔다고 평가했다. 다만 중동 전쟁 등 대외 변수로 영업이익이 감소한 만큼 외형 성장을 수익성으로 연결하는 것이 과제라고 진단했다.

행사에서는 사업 성과와 경쟁력 강화에 기여한 조직과 임직원에 대한 시상도 진행됐다. FT본부 운영16지사는 고객사 맞춤형 물류서비스 설계와 거점 이전 성과를 바탕으로 조직부문 최우수상을 받았다. 글로벌2본부 인도담당조직은 인도 수위그룹 계열사 수주 확대에 기여해 조직부문 우수상을 수상했다.

개인부문 최우수상은 바이오 전략산업 기회를 발굴해 통합물류 수주에 성공한 글로벌 영업사원이 받았다. 이들을 포함해 4개 조직과 임직원 3인 등 총 7개 조직·개인이 수상했다.

신 대표는 "글로벌 사업의 성장 잠재력을 실질적인 성과로 만들어내는 동시에 국내에서도 경쟁력과 수익성을 확보해 CJ대한통운의 새로운 도약을 이끌어가자"고 말했다.

sykim@newspim.com