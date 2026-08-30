조정식 국회의장, 수석전문위원 3명·실장급 1명 인사 단행

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이정은 재경위·정대영 농해수위·박철호 성평등위 수석전문위원

김성완 국회도서관 법률정보실장

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 조정식 국회의장이 지난 28일 국회 수석전문위원 3명과 실장급 1명에 대한 인사를 단행했다고 국회가 30일 밝혔다.

조 의장은 재정경제기획위원회 수석전문위원에 이정은 현 농림축산식품해양수산위원회 수석전문위원을 임명했다.

[사진=국회 제공]

농림축산식품해양수산위원회 수석전문위원에는 정대영 현 성평등가족위원회 수석전문위원을, 성평등가족위원회 수석전문위원에는 박철호 현 국회도서관 법률정보실장을 각각 임명했다.

국회도서관 법률정보실장에는 김성완 국회사무처 소속 공무원을 임명했다.

이번 인사는 오는 31일자다.

국회에 따르면 이번 인사는 상임위원회 법안 심사와 예산안 분석의 전문성을 강화하기 위해 능력 위주로 진행됐다.

정기국회 업무 공백을 최소화할 수 있도록 대상자의 업무 역량과 보직 경로, 국회 내·외부 평가도 종합적으로 고려했다.

이정은 신임 재경위 수석전문위원은 메릴랜드대 공공관리학 석사와 서울대 행정학 석사를 거쳐 특별위원회 수석전문위원, 기획재정위원회 전문위원, 과학기술정보방송통신위원회 전문위원 등을 지냈다.

정대영 신임 농해수위 수석전문위원은 미주리대 경제학 석사 출신으로 예산결산특별위원회 전문위원, 의정연수원 교수, 정무위원회 전문위원 등을 역임했다.

박철호 신임 성평등위 수석전문위원은 미주리대 법학 석사 출신으로 국회 법제실장과 산업통상자원중소벤처기업위원회 전문위원, 법제사법위원회 전문위원 등을 지냈다.

김성완 신임 국회도서관 법률정보실장은 미주리대 법학 석사 출신으로 현재 국방부에 파견돼 있으며 농해수위·법사위 전문위원과 예결위 입법심의관 등을 역임했다.

조 의장은 이번 인사가 정기국회 상임위원회의 법안 및 예산안 논의를 효율적으로 뒷받침할 수 있기를 기대한다며 민생효능국회·미래도약국회 준비에 만전을 기해줄 것을 당부했다.

chogiza@newspim.com