한화, 우주항공·AI에 2040년까지 55조 투자…우주 인프라 구축

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'한화 우주 컨퍼런스' 개최…민간 주도 우주산업 미래 논의

발사체·위성망·국방AI 연계…우주·항공 산업벨트 조성

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한화그룹이 오는 2040년까지 우주항공과 인공지능(AI) 분야에 총 55조원을 투자해 발사체와 위성망, 국방 AI 등을 연계한 우주 인프라 구축에 나선다.

한화그룹은 지난 29일 서울 마포구 상암동 큐브컨벤션센터에서 '한화 우주 컨퍼런스(Space, with us)'를 개최했다고 밝혔다.

지난 29일 서울 큐브컨벤션센터에서 개최된 '한화 우주 컨퍼런스Space, with us' 현장 모습 [사진=한화그룹]

이번 행사는 우주산업의 현황과 미래를 과학과 인문학, 산업, 교육 등 다양한 분야에서 논의하기 위해 마련됐다.

컨퍼런스에는 과학 커뮤니케이터 궤도, 전은지 KAIST 항공우주공학과 교수, 정의훈 우주 전문 애널리스트, 조승연 작가, 지웅배 천문학자가 강연자로 참여했다.

강연에서는 우주탐사가 인류에 미친 영향을 비롯해 글로벌 우주산업의 변화와 향후 일상 및 교육 현장에 미칠 영향 등을 다뤘다. 정부 중심이었던 글로벌 우주산업이 민간 주도로 재편되고 있는 흐름도 주요 주제로 논의됐다.

한화그룹은 2040년까지 우주항공과 AI 산업에 총 55조원을 투자해 독자 발사체와 위성망, 국방 AI 등을 아우르는 통합 우주 인프라를 구축한다는 계획이다.

지역별 우주·항공 인프라를 연계한 산업벨트 조성도 추진하고 있다. 한화에어로스페이스가 위치한 경남 창원을 비롯해 한국항공우주산업(KAI)이 있는 사천, 전남 고흥 우주센터, 제주 한화우주센터 등을 유기적으로 연결한다는 구상이다.

한화그룹 관계자는 "컨퍼런스를 통해 우주산업에 대한 높은 관심을 확인했다"며 "대한민국이 AI 우주강국으로 도약할 수 있도록 우주산업 인프라 구축과 미래 세대 육성을 추진하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com