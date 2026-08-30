산림청, 경북권 산사태 위기경보 '주의' 격상

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기상청, 31~1일 아침 강한 비 예고...경북중·북부 최대 80mm 호우

산림청 "산림 주변 야외활동 자제...산사태취약지역 등 접근 금지" 당부

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북권을 비롯 전국에 31일~1일까지 많은 비가 올 것으로 예고되자 경북과 경기, 강원지역의 산사태 위기경보가 '관심' 단계에서 '주의' 단계로 격상됐다.

산림청은 30일 오후 8시를 기해 경북도, 경기도, 강원도의 산사태 위기경보를 '주의' 단계로 상향 발령한다고 이날 밝혔다.

산림청이 경북권을 포함 전국에 많은 비가 올 것으로 예고되자 30일 오후 8시를 기해 경북,경기,강원지역 산사태 위기경보를 '주의' 단계로 격상했다.[사진=경북소방본부]2026.08.30 nulcheon@newspim.com

이에 따라 산사태 위기경보 '주의'단계 발령지역은 기존의 전남·광주, 대전, 세종, 충북, 충남, 전북, 경남을 포함해 10개 시도로 늘어났다.

서울, 부산, 대구, 인천, 울산, 제주 지역은 '관심' 단계를 유지하고 있다.

기상청은 31일부터 다음 달 1일까지 전국 대부분 지역에 비가 내릴 것으로 전망했다.

특히 일부 지역에서 200mm 이상 많은 비가 많이 내릴 것으로 예상된 충청권, 전라권 외에도 경기 남부에 50~100mm(많은 곳 150mm 이상), 강원에 30~80mm(많은 곳 120mm 이상)의 집중호우가 새벽~이른 아침 취약 시간대에 예상됨에 따라 산사태 재난 발생 위험이 높아 각별한 주의가 필요하다.

경북은 중·북부 중심으로 30~80mm의 비가 내릴 것으로 예상되나 상주 등 일부 지역에 100~200mm의 선행 강우가 진행돼 철저한 대비가 필요하다.

산림청 산사태방지과장은 "산사태 위기 경보가 '주의' 단계로 상향된 만큼 많은 비가 예보된 지역에서는 산림주변 야외 활동을 자제하고 산사태취약지역 등 위험지역에는 접근을 금지해 줄 것"을 당부했다.

또 "긴급재난문자(CBS), 마을방송 등 대피안내에 귀 기울이고 대피명령이 내려질 경우 마을회관 등 지정된 대피소로 신속히 대피해 달라"고 주문했다.

nulcheon@newspim.com