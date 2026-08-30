경남도, 호우 대응 비상1단계 가동…밀양·양산·사천 호우주의보 발효

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위험지역 30곳 출입 통제 조치

소방 안전조치·주민 대피 안내

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 짧은 시간 굵어진 빗줄기에 경남도가 비상근무 체제로 전환했다. 도내 일부 지역에 호우주의보가 이어지는 가운데 산사태 우려지역과 하천변 등을 중심으로 예찰과 통제가 강화됐다.

경남도는 지난 29일부터 이어진 비에 대응하기 위해 30일 오후 4시부터 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동했다고 밝혔다.

경남도가 지난 29일부터 이어진 호우에 대응해 30일 오후 4시를 기해 비상1단계를 가동하고 인명피해 예방을 위한 총력 대응에 나섰다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

30일 오후 7시 현재 밀양·양산·사천에는 호우주의보가 발효 중이다. 밀양에는 강풍주의보도 내려졌다. 거창에 발효됐던 호우경보는 이날 오후 5시 30분 해제됐다.

지난 29일 자정부터 이날 오후 7시까지 도내 평균 누적 강수량은 32.2㎜를 기록했다. 시군별 누적 강수량은 밀양 76.9㎜, 거창 63.1㎜, 창녕 61.5㎜ 순으로 집계됐다.

지점별로는 거창 북상이 127.0㎜로 가장 많은 비가 내렸다. 밀양 송백은 118.5㎜, 창녕 고암은 111.5㎜를 기록했다.

기상청은 비가 31일 오후 6~9시까지 이어질 것으로 예보했다. 예상 강수량은 30일 20~80㎜, 31일 30~80㎜다. 9월 1일 오후에도 지역에 따라 5~40㎜의 소나기가 내릴 전망이다.

이날 오후 7시까지 호우 관련 인명피해나 주민 대피 사례는 접수되지 않았다. 다만 도는 안전사고를 막기 위해 징검다리 9곳, 세월교 6곳, 산책로 4곳, 둔치주차장 4곳 등 위험지역 30곳의 출입을 통제했다.

소방 안전조치는 모두 22건이 이뤄졌다. 배수 불량 조치가 12건으로 가장 많았고 나무 전도 4건, 토사 유출 2건 등이 뒤를 이었다.

도와 시군에서는 모두 233명이 비상근무에 들어갔다. 도는 산사태 우려지역과 급경사지, 노후 옹벽·축대 등 인명피해 우려지역 392곳을 점검했다. 배수펌프장 29곳과 빗물받이에 대해서도 현장 예찰을 진행했다.

상황 전파와 주민 안내도 병행했다. 도는 시군에 상황관리 공문을 네 차례 전달하고 PS-LTE 무전과 자막방송으로 대응 상황을 확인했다.

시군은 안전관리 공문 52회, 마을방송 1578곳, 전광판 169곳, 재난문자 35건을 통해 호우 시 행동요령을 안내했다.

경남도 도민안전본부 관계자는 "강한 비가 잠시 잦아들더라도 지반 약화에 따른 산사태와 토사 유출, 하천 범람 가능성이 남아 있다"며 "호우가 끝날 때까지 비상근무와 위험지역 점검을 이어가겠다"고 말했다.

이어 "하천변과 계곡, 지하차도, 저지대 등 위험지역에는 접근하지 말고 대피 안내가 나오면 즉시 따라야 한다"고 당부했다.

news2349@newspim.com