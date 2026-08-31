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[중국증시 주간 포인트] ②테슬라 '사이버캡' 공개, 팀쿡 애플 CEO 퇴임, 홍콩증시 상장 '쉬인', 바이두 '이중상장' 효력, 즈푸AI 등 MSCI 지수편입, 국내외 대형기업 '실젹발표 위크'

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  • 테슬라가 3일 완전자율 로보택시 사이버캡을 공개했다
  • 애플은 1일 팀 쿡 퇴임과 존 터너스 취임을 단행했다
  • 쉬인 상장과 바이두 이중상장, MSCI 편입이 변수다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 8월 31일 오전 00시00분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = <[중국증시 주간 포인트] ①美 9월 금리방향 양대 변수, G20 기술장관급 회의, 우크라·러시아 '9월 협상 재개설', 中 8월 제조업 PMI, 반도체·전자부품·PCB 가격인상, 2026 WPBC>에서 이어짐.

중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(8월 31일~9월 6일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △美 9월 금리방향 변수 '월러 발언∙8월 고용지표' △G20 기술장관급 회의, AI 빅테크 수장 총집결 △G20 재무장관회의, 베선트 대이란 제재 동참 촉구 △우크라·러시아, 9월 협상 재개 가능성 △中 8월 공식∙레이팅독 제조업 PMI 발표 △반도체·전자부품·PCB 소재 가격 줄줄이 인상 △2026 WPBC 개최, '테슬라∙CATL∙비야디' 참석 △테슬라, 자율주행 로보택시 '사이버캡' 공개 △팀 쿡, 애플 CEO 공식 퇴임…존 터너스 후임 △쉬인, 美·英 상장 좌절 딛고 홍콩증시 입성 △바이두, 1일부터 '이중 상장' 효력 발생 △즈푸AI 등 中 33개주, MSCI 지수 정식 편입 △국내외 대형 기업의 '실적 발표 위크' 등을 꼽았다.

◆ 테슬라, 자율주행 로보택시 '사이버캡' 공개

테슬라(TSLA)는 현지시간 9월 3일 미국 텍사스주 오스틴에서 운전대와 페달이 없는 완전자율주행 로보택시 '사이버캡(Cybercab)'을 공개한다.

앞서 이 차량은 도로 테스트와 직원 시승을 완료한 것으로 알려졌다. 테슬라는 우선 직원에게 차량을 제공한 뒤 일반 고객에게 확대할 계획이다.

현재 오스틴의 로보택시는 개조된 모델Y 186대를 중심으로 운영되고 있으며, 사이버캡도 점차 투입될 전망이다. 다만 연내 양산 물량은 제한적일 것으로 예상되며, 상용화 허가 여부도 아직 확정되지 않았다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 테슬라(TSLA)

테슬라 사이버캡 [사진=블룸버그]

◆ 팀 쿡, 애플 CEO 공식 퇴임…존 터너스 후임

팀 쿡(Tim Cook)이 2026년 9월 1일 애플(APPL) 최고경영자(CEO) 자리에서 공식적으로 물러나고, 현 하드웨어 엔지니어링 수석부사장 존 터너스(John Ternus)가 차기 CEO를 맡는다. 

팀 쿡은 CEO 퇴임 이후에도 애플을 떠나지는 않고 회사의 집행이사회 의장을 맡을 예정이다. 

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 애플(APPL)

애플 팀 쿡 최고경영자(CEO, 좌)와 차기 CEO로 취임 예정인 존 터너스 [사진=블룸버그통신]

◆ 쉬인, 美·英 상장 좌절 딛고 홍콩증시 입성

중국 온라인 패스트 패션 플랫폼 운영업체 쉬인(希音·SHEIN 0625.HK)은 9월 1일 홍콩증시에 기업공개(IPO)를 실시한다. 총 2억8000만주를 발행하며, 공모가는 주당 47.6~49.5홍콩달러(HKD)로 정했다. 최대 139억 HKD(약 2조4500억원)를 조달할 예정이다.

특히 이번 상장은 2022년 약 1000억달러에 달했던 기업가치가 약 270억달러 수준으로 크게 낮아진 가운데 이뤄진다는 점에서 주목된다.

뉴욕과 런던 상장이 무산된 끝에 홍콩을 선택한 만큼, 미·중 갈등과 규제 강화 속에서 쉬인의 성장성과 기업가치를 시장이 어떻게 평가할 지가 핵심 관전 포인트다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 쉬인(0625.HK)

[사진 = 쉬인 공식 홈페이지] 중국 온라인 패스트 패션 플랫폼 운영업체 쉬인(希音·SHEIN 0625.HK) 기업 홍보 이미지.

◆ 바이두, 1일부터 '이중 상장' 효력 발생

중국 빅테크 바이두(9888.HK·百度·Baidu)의 홍콩증권거래소와 나스닥 '듀얼 프라이머리 리스팅(Dual Primary Listing∙ 雙重主要上市, 이중 상장)'이 9월 1일부터 효력을 발휘한다.

앞서 8월 27일 바이두는 홍콩증권거래소에 공시를 내고 자발적으로 홍콩증시 2차 상장(Secondary Listing∙二次上市) 지위를 '듀얼 프라이머리 리스팅'으로 전환하며, 2026년 9월 1일부터 발효된다고 밝혔다.

바이두의 상장 이력을 되짚어 보면, 2005년 나스닥에 먼저 상장한 이후 2021년 홍콩증시에 2차 상장 방식으로 입성했다. 그리고 5년 뒤 2차 상장을 듀얼 프라이머리 리스팅 상장으로 전환하게 된 것이다.

'2차 상장'의 경우 홍콩에 상장돼 있어도 미국 상장을 보조하는 역할에 그쳤지만, '듀얼 프라이머리 리스팅'은 두 개의 증권거래소에서 모두 '주요 상장' 지위를 갖는 것을 의미한다. 다시 말해 홍콩에서 독립적인 주요 상장사로 인정받는 것이다.

이번 조치는 홍콩과 미국 두 시장의 유동성과 자금조달 유연성을 높이는 효과가 있을 것으로 기대된다. 중국 기업의 홍콩증시 복귀를 보여주는 대표적인 사례로, 홍콩 기술주 투자심리에 영향을 미칠 전망이다.

그간 2차 상장으로 홍콩증시에 입성한 바이두는 강구퉁(港股通, 상하이∙선전거래소를 통한 홍콩 주식 거래) 명단에서 제외돼 왔다. 하지만, 이중 상장으로 전환하면서 강구퉁 종목에 편입될 자격을 갖추게 됐다.

시장에서는 바이두가 이르면 9월 7일 강구퉁에 편입될 것으로 예상하고 있다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 바이두(9888.HK)

◆ 즈푸AI 등 中 33개주, MSCI 지수 정식 편입

모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)은 8월 12일 8월 정기 지수 검토 결과를 발표했다. 이번 조정에서는 중국 AI 거대언어모델(LLM) 스타트업 즈푸AI(智譜華章Z.AI 2513.HK)를 포함한 중국 주식 33종목이 MSCI 중국지수에 새롭게 편입되고, 중국 대형 부동산 개발사 중국만과(萬科∙VANKE∙완커000002.SZ/2202.HK) 등 32종목은 제외된다.

이번 변경 사항은 8월 31일 중국 증시 장 마감 후부터 적용된다. MSCI 중국지수는 MSCI 신흥국지수에 포함되는 만큼 지수를 추종하는 글로벌 패시브 펀드들이 편입 종목을 매수하고 제외 종목을 매도하는 리밸런싱이 발생할 수 있고, 이에 따라 8월 31일 장 마감 무렵 관련 종목의 거래량과 주가 변동성이 확대될 가능성이 있다.

특히 즈푸AI는 이번 MSCI 신흥국지수 신규 편입 종목 가운데 시가총액 기준 최대 규모로 이름을 올렸다. 이번 신규 편입 종목에는 반도체 장비·소재, 제약, 신소재, 전자부품 등 중국의 첨단 제조업 및 기술기업들이 다수 포함됐다.

이번 정기 조정은 중국 AI 및 첨단 제조업 대표 기업에 대한 글로벌 패시브 자금의 편입 효과와 함께, 제외 종목에 대한 매도 압력이 동시에 나타날 수 있다는 점에서 중국 증시의 월말 수급 변수가 될 전망이다. 

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 즈푸AI(2513.HK), 중국만과(000002.SZ/2202.HK)

[AI 이미지 = 배상희 기자]

◆ 국내외 대형 기업의 '실적 발표 위크'

다음 주 미국 증시 실적 발표는 AI 하드웨어 밸류체인이 주도할 전망이다.

우선 맞춤형 AI 칩과 네트워크 연결 분야의 핵심 기업인 브로드컴(AVGO)이 공개할 AI 매출 가이던스에 시장의 관심이 집중된다. 델(DELL)의 실적은 AI 서버 주문 가시성을 확인할 수 있는 지표가 될 전망이며, 크레도(CRDO) 실적은 AEC(액티브 일렉트리컬 케이블) 수요를, 시에나(CIEN) 실적은 광통신 업황을 가늠할 수 있는 지표가 될 것으로 예상된다.

8월 31일은 중국 A주 상반기 실적 발표 마감일인 만큼, 30일 저녁부터 기업들의 실적 발표가 이어질 전망이다.

중국 태양광 업계를 대표하는 융기실리콘자재(隆基綠能∙LONGi 601012.SH)의 실적은 태양광 산업체인의 이익 저점과 생산능력 구조조정 진행 상황을 확인할 수 있는 지표가 될 전망이다.

중국 GPU(그래픽처리장치) 제조사 메타X(沐曦股份∙METAX·무시집적회로 688802.SH)가 상장 이후 처음 발표하는 반기 실적을 통해 AI 반도체의 상업화 및 출하 확대 여부를 확인할 수 있다.

중국 국영 정유업체 페트로차이나(中國石油 601857.SH/0857.HK)는 실적을 통해서는 높은 유가 수준에서 나타나는 업스트림 부문의 실적 탄력성을 확인할 수 있다.

광명유업(光明乳業 600597.SH)과 미년건강(美年健康 002044.SZ) 등이 공개하는 실적은 소비와 건강검진 분야의 경기 흐름을 보여주는 지표가 될 전망이다.

중국 AI 거대언어모델(LLM) 스타트업 즈푸AI(智譜華章Z.AI 2513.HK)는 상장 이후 처음 공개하는 반기 실적을 통해 대규모 언어모델의 상업화 성과를 검증 받는다.

자동차용 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율주행(AD) 솔루션 제공업체 호라이즌 로보틱스(地平線機器人∙Horizon Robotics 9660.HK)의 성적표에서는 자율주행 반도체 출하량과 고도화된 자율주행 솔루션의 비중을 주목할 필요가 있다.

중국 전기차 제조사 니오(蔚來∙NIO 9866.HK/NIO.US) 성적표에서는 2분기 차량 인도량과 매출총이익률 개선 여부가 핵심 관전 포인트가 될 전망이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 브로드컴(AVGO),  크레도(CRDO), 융기실리콘자재(601012.SH), 메타X(688802.SH), 페트로차이나(601857.SH/0857.HK), 니오(9866.HK/NIO.US)

pxx17@newspim.com

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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