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[중국증시 주간 포인트] ①美 9월 금리방향 양대 변수, G20 기술장관급 회의, 우크라·러시아 '9월 협상 재개설', 中 8월 제조업 PMI, 반도체·전자부품·PCB 가격인상, 2026 WPBC

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AI 핵심 요약

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  • 미국 월러 연준 이사가 9월 3일 발언하고 4일 고용지표를 공개한다
  • 중국은 31일 제조업 PMI를 발표하고 1일 레이팅독 PMI를 내놓는다
  • G20 회의와 WPBC가 열리고 반도체·배터리 업계 가격인상도 이어진다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 8월 31일 오전 00시00분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(8월 31일~9월 6일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △美 9월 금리방향 변수 '월러 발언∙8월 고용지표' △G20 기술장관급 회의, AI 빅테크 수장 총집결 △G20 재무장관회의, 베선트 대이란 제재 동참 촉구 △우크라·러시아, 9월 협상 재개 가능성 △中 8월 공식∙레이팅독 제조업 PMI 발표 △반도체·전자부품·PCB 소재 가격 줄줄이 인상 △2026 WPBC 개최, '테슬라∙CATL∙비야디' 참석 △테슬라, 자율주행 로보택시 '사이버캡' 공개 △팀 쿡, 애플 CEO 공식 퇴임…존 터너스 후임 △쉬인, 美·英 상장 좌절 딛고 홍콩증시 입성 △바이두, 1일부터 '이중 상장' 효력 발생 △즈푸AI 등 中 33개주, MSCI 지수 정식 편입 △국내외 대형 기업의 '실적 발표 위크' 등을 꼽았다.

◆ 美 9월 금리방향 변수 '월러 발언∙8월 고용지표'

금주 미국 연방준비제도(Fed)의 9월 금리인하 여부와 속도를 가늠할 핵심 이벤트가 이어진다.

9월 3일 미 연준 이사 크리스토퍼 월러(Christopher J. Waller)의 인플레이션 전망 발언에 이어 9월 4일 미국 8월 고용보고서가 발표되면서 시장의 금리인하 기대가 크게 출렁일 가능성이 있다.

특히 두 이벤트 모두 9월 15~16일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 나온다는 점에서 주목된다. 월러 이사의 발언은 연준 내부의 통화정책 기조를 가늠할 수 있는 주요 신호가 될 수 있으며, 다음 날 발표되는 고용지표는 실제 금리인하 필요성을 판단할 핵심 경제지표로 활용될 전망이다.

9월 3일에는 미 연준의 베이지북도 공개된다. 베이지북은 미국 전역의 경제활동과 고용, 물가 상황을 평가하는 자료로, 최근 고용시장 둔화와 높은 장기금리 환경에서 연준이 바라보는 경기 및 인플레이션 상황을 확인할 수 있는 자료다.

이어 9월 4일 미국 노동부가 8월 고용보고서를 발표한다. 7월 비농업 고용은 예상 밖으로 2만3000명 감소해 올해 들어 가장 부진한 모습을 보였으며, 8월 시장 예상치는 5만5000명 증가다. 고용시장의 둔화세가 이어질 경우 9월 금리인하 기대가 강화될 수 있지만, 예상보다 강한 고용지표가 나오면 금리인하 기대가 후퇴할 가능성이 있다.

월러 이사의 발언은 인플레이션에 대한 연준의 판단을, 고용보고서는 노동시장의 실제 흐름을 보여준다는 점에서 성격이 다르다. 월러 이사가 물가에 대한 우려와 신중한 통화정책 기조를 강조할 경우 금리인하에 제동이 걸릴 수 있는 반면, 고용시장 둔화가 확인되면 연준의 정책 전환 필요성이 커질 수 있다.

시장에서는 9월 3~4일 발표되는 두 이벤트가 9월 FOMC를 앞두고 금리 경로에 대한 기대를 재조정하는 핵심 계기가 될 것으로 보고 있다. 특히 월러 이사의 발언은 FOMC 블랙아웃 기간(FOMC 회의를 앞두고 연준 관계자들이 통화정책이나 금리 전망에 대해 공개적으로 발언하는 것을 제한하는 기간) 진입을 이틀 앞두고 나온다.

결국 물가와 고용이라는 두 축에서 어떤 신호가 나오느냐가 관건이다. 인플레이션 둔화와 고용시장 약화가 동시에 확인될 경우 9월 금리인하 기대가 한층 강화될 수 있는 반면, 물가 부담이 지속되고 고용도 예상보다 견조할 경우 연준의 금리인하 속도는 늦춰질 가능성이 있다. 이에 따라 월러 이사의 발언과 8월 고용지표가 달러, 미국 국채금리와 글로벌 위험자산의 향방을 좌우할 주요 변수가 될 전망이다.

크리스토퍼 월러 미 연준 이사.[사진=블룸버그]

◆ G20 기술장관급 회의, AI 빅테크 수장 총집결

블룸버그에 따르면 주요20개국(G20) 기술장관급 회의가 9월 1~2일 미국 노스캐롤라이나주에서 열린다.

테슬라(TSLA)의 일론 머스크, 엔비디아(NVDA)의 젠슨 황, 오픈AI의 샘 올트먼 등 글로벌 AI 산업을 대표하는 주요 인사들이 참석할 예정이다.

이번 회의에서는 트럼프 행정부가 추진하는 '캐롤라이나 원칙'이 주요 의제로 다뤄질 전망이다. 미국은 AI 산업에 대한 과도한 규제를 경계하고 새로운 규제기관 신설을 피하는 등 'AI 규제 완화' 기조에 각국의 동참을 이끌어낸다는 방침이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 테슬라(TSLA), 엔비디아(NVDA)

◆ G20 재무장관회의, 베선트 '대이란 제재 동참 촉구'

G20 재무장관·중앙은행 총재 회의도 8월 31일~9월 1일 미국 노스캐롤라이나주 애슈빌에서 열린다.

로이터통신에 따르면 미 재무부 관계자는 베선트 재무장관이 G20 관계자들에게 '강력한 성명'을 발표할 것이라고 밝혔다. 미국 재무부는 각국이 달러를 기반으로 한 서방 금융체계에서 계속 사업을 이어가기를 원한다면 미국의 대이란 제재를 준수해야 한다는 입장을 전달할 것으로 알려졌다.

미국 장기물 국채금리가 높은 수준을 유지하고 엔화 캐리트레이드(금리가 낮은 일본에서 엔화를 빌려 금리가 더 높은 해외 자산에 투자하는 거래) 변동성과 환율 개입 논란이 이어지는 가운데, 주요 경제국의 재무장관과 중앙은행 총재들이 정책을 조율하는 회의인 만큼 환율과 재정정책 공조에 대한 발언이 달러, 미국 국채와 신흥국 통화의 방향에 영향을 미칠 전망이다.

◆ 우크라·러시아, 9월 협상 재개 가능성

우크라이나 대통령실 비서실장인 키릴로 부다노프는 27일 우크라이나 매체와의 인터뷰에서 우크라이나와 러시아가 9월 협상 절차를 재개할 가능성이 있다고 밝혔다.

부다노프는 현재 우크라이나와 러시아의 협상 과정이 교착 상태에 있지만 양측이 해당 과정을 '재가동'할 계획이라면서, 미국의 참여 아래 우크라이나와 러시아 대표단이 이르면 9월 접촉을 재개할 수 있다고 밝혔다.

◆ 中 8월 공식∙레이팅독 제조업 PMI 발표

8월 31일 중국 국가통계국은 중국 8월 공식 제조업 PMI(구매관리자지수)를 발표한다. 앞서 7월 제조업 PMI는 49.2를 기록하며 다시 위축 국면에 진입했다.

중국 은하증권 거시경제팀(中國銀河宏觀)은 7월 PMI가 경기의 뚜렷한 둔화세를 보여줬으며, 유효 수요 부족이 여전히 경제 회복을 제약하는 주요 요인이라고 분석했다. 이와 함께 향후 경기 회복 여부는 정책 효과가 얼마나 가시화되는지에 달려 있다는 전망을 내놨다.

내달 1일에는 수출기업 중심의 레이팅독(RatingDog) 제조업 PMI(구매관리자지수) 8월 데이터가 공개된다.

국가통계국이 발표하는 PMI는 조사 대상이 국유기업과 대기업 중심인 반면, 레이팅독 PMI는 조사 대상이 민간 중소기업 중심이라는 점에서 차이가 있다.

[사진 = 중국 국가통계국] 중국 월간 제조업 PMI 추이

◆ 반도체·전자부품·PCB 소재 가격 줄줄이 인상

미국 퀄컴(QCOM)은 글로벌 공급 긴축 지속 및 업스트림 부품 비용 상승을 고려해, 9월 1일부터 일부 반도체 제품 출하 가격을 두 자릿수 비율로 인상할 예정이다.

중국 탁승미(卓勝微∙MAXSCEND 300782.SZ)는 9월 1일부터 무선주파수(RF) 프론트 엔드 칩 전 제품군 가격을 인상한다.

일본 다이요유덴(6976.T)과 미쓰비시머티리얼(5711.T)는 9월 1일부터 각각 MLCC(적층 세라믹 커패시터)와 초경합금 절삭공구 가격을 인상한다.

대만 난야플라스틱(南亞塑膠 1303.TW)은 인쇄회로기판(PCB) 제조에 사용되는 동박적층판(CCL)과 프리프레그 가격을 20~25% 인상한다. 유리섬유와 동박 가격 상승이 주요 원인으로, AI 서버 PCB 밸류체인에 비용 상승분이 전가될 전망이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 퀄컴(QCOM), 탁승미(300782.SZ), 다이요유덴(6976.T), 미쓰비시머티리얼(5711.T), 난야플라스틱(1303.TW)

[사진 = WPBC 공식 웨이보] 2024년 열린 세계동력배터리대회(WPBC) 현장 모습.

◆ 2026 WPBC 개최, '테슬라∙CATL∙비야디' 참석

'2026 세계동력배터리대회(WPBC)'가 9월 3~4일 쓰촨(四川)성 이빈(宜賓)시에서 개최된다. 해당 대회는 중국 내 유일하면서도 세계적인 영향력을 갖춘 동력배터리 국제회의로 평가된다.

테슬라(TSLA), 닝더스다이(寧德時代∙CATL 300750.SZ/3750.HK), 비야디(比亞迪∙BYD 002594.SZ/1211.HK) 등 중국 및 해외 120여개 주요 기업이 참석하며, '동력배터리 산업발전지수(2026)' 등 핵심 데이터도 공개된다.

행사 기간에는 '글로벌 첨단 배터리 미래기술 특별회의'도 열린다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 테슬라(TSLA), 닝더스다이(300750.SZ/3750.HK), 비야디(002594.SZ/1211.HK)

<[중국증시 주간 포인트] ②테슬라 '사이버캡' 공개, 팀쿡 애플 CEO 퇴임, 홍콩증시 상장 '쉬인', 바이두 '이중상장' 효력, 즈푸AI 등 MSCI 지수편입, 국내외 대형기업 '실젹발표 위크'>로 이어짐.

pxx17@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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